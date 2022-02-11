Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине (в том числе и штаммом Омикрон), число госпитализированных не увеличивается, поэтому Минздрав не планирует вводить локдаун.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в облглсадминистрации Полтавской области, которая единственная в Украине пока остается в желтой зоне карантина.

"Я давно говорил: локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, который предусматривает введение красного уровня эпидемической опасности, который вводит дополнительные ограничения именно для невакцинированных людей", - заявил Ляшко.

Он считает неуместным говорить о локдауне при наличии вакцины, свободного доступа к ней и выбора.

"Нужно приходить, вакцинироваться - и вообще забывать о карантинных ограничениях, что уже демонстрирует ряд европейских стран. Догоняем вакцинацию до должного уровня - хотя бы 70-80% - и забываем о карантинных ограничениях", - призвал Ляшко.

Напомним, накануне Ляшко заявил, что Украина вышла на пик нынешней волны коронавируса.

Также "Страна" писала о том, что в Украине второй день подряд ковидом заражаются больше 41 тысячи человек.