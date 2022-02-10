Украина уже вышла на пик заболеваемости текущей волны Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в эфире телеканала "Рада".

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тысяче случаев в день", - сказал министр.

По его словам, в этой ковид-волне растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что уменьшает нагрузку на стационарную медпомощь.

При этом Ляшко отметил большую нагрузку на первичную медпомощь. В связи с этим Минздрав принял управленческие решения, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей. Последним из таких решений является внедрение дистанционного открытия больничного.

Напомним, в Украине третий день растет число новых случаев ковида. За сутки заразились больше 40 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в аптеках Хмельницкого начали продавать таблетки от ковида. Минздрав предупредил, что они могут быть фальсификатом.

Также мы сообщали, что в Польше внезапно смягчили карантинные ограничения и анонсировали конец пандемии коронавируса.