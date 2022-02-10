Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заразилась коронавирусом.

Об этом она сообщила в начале своего онлайн-выступления во время конференции "Коммуникационная кампания EUКраїна: отчет и анализ".

"К сожалению, не могу быть с вами физически - COVID беспощаден ко всем", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее был вакцинирован, заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Также мы писали, что 3 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусом, это произошло за неделю до встречи нормандских политсоветников, которая должна пройти сегодня. А уже 7 февраля он заявил о том, что выздоровел от Covid-19.

Кроме того, мы также информировали о том, что в Москве с коронавирусом госпитализировали лидера ЛДПР и депутата Госдумы 75-летнего Владимира Жириновского. По предварительным данным, в результате болезни у него поражено 50-75% легких.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Словакии сдал положительный тест на коронавирус после визита в Киев.