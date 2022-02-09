Жириновский заявлял, что вакцинировался от ковида семь раз. Скриншот с видео

В Москве с коронавирусом госпитализировали лидера ДДПР и депутата Госдумы 75-летнего Владимира Жириновского. По предварительным данным, в результате болезни у него поражено 50-75% легких.

Об этом пишет российский телеграм-канал Mash.

"По нашим данным, председатель ЛДПР попал в ЦКБ с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести - КТ-3", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2021 года Владимир Жириновский заявил, что сделал уже седьмую прививку от коронавируса. Он опубликовал видео, на котором запечатлен процесс вакцинации. По его словам, в этот раз ему ввели дозу "КовиВака". До этого Жириновский говорил, что вакцинировался другими российскими препаратами - "Спутником" и "Эпиваком". Также политик сетовал на то, что  "половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", что существенно затягивает сроки пандемии.  

Ранее "Страна" писала о том, что белорусский лидер Лукашенко заявил что вновь "перенес коронавирус на ногах", на этот раз он переболел "Омикроном".

Также мы сообщали, что вакцинированный министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом.

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