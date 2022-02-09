Министр обороны Алексей Резников заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Об этом вечером 8 февраля он сообщил в своем Фейсбуке.

"Пополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну", - гласит пост чиновника.

К нему он прикрепил фото своей кошки в пририсованной с помощью фотошопа маски.

"Рыся не болеет, но масочный режим соблюдает!" - прокомментировал снимок Резников.

Как сообщала "Страна", 3 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусом. Причем это происходит уже во второй раз: коронавирус у него был и в 2020 году.

Также мы рассказывали, что через два дня после визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился штаммом "омикрон".