В среду, 9 февраля, то есть уже на следующий день после своего визита в Киев, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил позитивный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом глава МИД Словакии сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня только позитивные новости. Сначала Петра Влхова (словацкая горнолыжница, получила "золото" на Олимпиаде - Ред.), потом голосование в парламенте и в-третьих, к сожалению, результат теста на ковид: Позитив. Я бы мог обойтись без этого "позитивного" сообщения", - написал он.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Словакии не первый политик, который получил позитивный результат теста на коронавирус после своего визита в Украину, через два дня после визита в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о заражении "Омикроном".

Также сообщалось, что в декабре глава делегации Конгресса США Джейсон Кроу вскоре после визита в Украину сообщил о позитивном тесте на коронавирус.

Не обходит коронавирус и украинское правительство, заразился и ушел на самоизоляцию министр обороны Украины Алексей Резников.