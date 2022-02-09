Известный украинский врач рассказал о том, что существует два принципиальных симптома штамма "Омикрона", которые отличают его от других видов Covid-19, в том числе и от "Дельты". Речь о сильной слабости и боли в горле при глотании.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

При "Омикроне" зараженные часто жалуются на то, что им больно глотать, при других вариантах коронавируса такой симптом редко возникал.

"Очень частые жалобы на боль в горле. Чтобы было больно глотать – такого по симптоматике ковида раньше не замечали... По крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при "Омикроне" – сразу", – сказал медик.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали самый обманчивый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Речь идет о расстройстве желудка. Пациенты часто принимают его за проявление "Омикрона".

Кроме того, "Омикрон", который по симптомам похож на грипп, впоследствии может привести к инфаркту или инсульту. Это происходит, поскольку ковид вызывает тромбообразование.

Также сообщалось, что у каждого пятого украинца, заболевшего ковидом, обнаруживают "Омикрон".