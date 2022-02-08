Ученые в Германии выяснили, что дисфункция внутренних стенок кровеносных сосудов повышает риск тяжелого течения Сovid-19. Это открытие даст возможность быстро классифицировать пациентов и идентифицировать людей с повышенным риском необходимости интенсивной терапии.

Об этом сообщает "Хайтек+".

Исследователи обнаружили, что тяжелое течение Сovid-19 вызывает не только сильная реакция иммунной системы, но и дисфункция эндотелия (ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов).

Они установили, что SARS-CoV-2, вероятно, вызывает сильную активацию эндотелиальных клеток в легких, что приводит к высвобождению различных белков плазмы, по которым можно прогнозировать исход болезни.

Наблюдения за 25 болеющими пациентами в тяжелой форме и 17 выздоровевшими после интенсивной терапии показали, что течение болезни связано с нарушением эндотелиального барьера.

"Мы смогли продемонстрировать, что пациентов отделения интенсивной терапии можно разделить на разные группы в зависимости от их профиля белков плазмы, которые связаны с тяжестью заболевания", - сказала соавтор исследования Луиза Рул.

Теперь ученые намерены выяснить, какие элементы иммунной системы приводит к активации и повреждению эндотелия, а также в какой степени нарушается регенерация легких и повреждается нервная система.

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