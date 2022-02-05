Житель Стамбула пребывает на карантине больше года из-за слабого иммунитета. Фото: A Haber

Житель Стамбула Музаффер Каясан более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все тесты, которые он сдает, показывают положительный результат.

Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Музаффер Каясан, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. Пятидесятишестилетний мужчина, который сдал 78 тестов в течение 14 месяцев, каждый раз получал положительный результат. Каясан, который не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один, обратился за помощью к властям", - информирует телеканал.

По словам самого мужчины, три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно.
 
"Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают", - привел телеканал слова Каясяна.
 
Пациент посетовал, что это очень сложная ситуация как для тех, кто находится в больнице, так и для него и его семьи.

Житель Стамбула больше года провел на карантине

Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на коронавирус

Ранее мы писали, что мужчина из города Сумы решил сделать тридцать прививок от коронавируса. На данный момент он практически достиг цели и получил уже двадцать семь уколов, хотя еще в декабре у него было всего 18 прививок.

Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ считают, что в Европе наступит "прочный мир" с коронавирусом.

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