Турция планирует открыть свои консульства в двух украинских городах: Харькове и Львове. Украина в свою очередь намерена повысить статус консульства в турецкой Анталье до генерального.

Об этом 3 февраля сообщил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который транслировался в Фейсбуке Офиса президента.

"Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генеральные консульства в Харькове и Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталье до генерального консульства", - сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что в минувшем году Турцию посетили около двух миллионов украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина открывает свой рынок для турецкого импорта. 2 февраля Кабмин одобрил соглашение о зоне свободной торговли с этой страной. 3 февраля оно было официально заключено в присутствии президентов обеих стран.

Мы подробно анализировали, какими последствиями для украинской экономики это чревато. Среди них эксперты предрекают усиление конкуренции с турками, что ударит по отечественному бизнесу.