Кабмин 2 февраля начался с темы «вторжения России». Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают Украину и выделяют ей финансовую помощь.

Что касается повестки дня Кабмина, то один из самых важных документов - соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Его (а также другие соглашения по сотрудничеству двух стран в разных отраслях) могут подписать уже завтра во время визита в Киев Эрдогана.

Зона свободной торговли с Турцией, товары из которой и так наводняют наш рынок - событие беспрецедентное. Ведь в ее рамках отменят или существенно снизят таможенные пошлины. Это значит, что турецкая продукция в Украине может подешеветь (особенно с учетом девальвации лиры). И по этому поводу наш бизнес уже нервничает, особенно аграрии и легпромовцы.

В теории ЗСТ открывает новые возможности и для украинских производителей - они смогут поставлять свои товары в Турцию по упрощенной схеме. Турция обнулит пошлины на более чем 10 тысяч товарных позиций. Это 95% нашего экспорта, - заверила министр экономики Юлия Свириденко.

Но как получится на практике - неясно, ведь конкуренция на турецком рынке весьма жесткая.

Разбирались, что принял Кабмин 2 февраля

Зона свободной торговли с Турцией

Кабмин согласовал текст соглашения о зоне свободной торговли с Турцией и уполномочил на ее подписание первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

В пояснительной записке указано, что подписание соглашения будет способствовать активизации торговли между двумя странами, рост экспорта, трансферту технологий и улучшению взаимного доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турции.

В тексте соглашения прописано, что каждая сторона уменьшает или отменяет импортные пошлины. Но при резком увеличении импорта, возможно введение ограничений. При этом должны быть веские аргументы почему ограничивается импорт и действительно ли он вредит отечественным производителям. Такие защитные меры могут вводиться на срок до 200 дней.

Также стороны обязуются обеспечить свободный транзит, сотрудничать в деле защиты интеллектуальной собственности и борьбы с трансграничной преступностью.

Квоты в рамках ЗСТ выделены следующие:

По мясу по 2 тысячи тонн в год на крылья птицы, грудинки и их части, ножки, печень и др (ввоз без пошлин), на мясо кроля базовая ставка пошлины 15% и снижение на 5% в рамках квоты, на другие видя мяса предусмотрено снижение пошлины в течение пяти лет, на рыбу базовая ставка пошлины 5-10% (в зависимости от вида), на сливочное масло пошлины снизят с 10% до 7%. Будут. снижены ставки также на цветы (до 5%), овощи (снижение вполовину за пять лет) и др.

Впрочем, отношение к ЗСТ с Турцией в среде отечественного бизнеса неоднозначные. Особенно нервничают аграрии и швейники - турецкий поставщики и так теснят их на украинском рынке. А после снижения пошлин турецкой продукции станет еще больше.

Но, как заверила министр экономики Юлия Свириденко, по легпрому предусмотрен переходной период до пяти лет, за время которого наших производителей "усилят" - им обещают недорогие кредиты и другую господержку. В Федерации работодателей отметили, что есть и другие отрасли, которые будут нуждаться в защите, список Кабмину предоставят в ближайшее время.

По словам Свириденко, Турция открывает свой рынок для нашего металла.

При этом Украина сохранит пошлины на турецкие б/у автомобили, а на новые транспортные средства установят переходной период.

Также с Турцией подпишут рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, соглашение в сфере молодежной политики и измененное соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Соглашения подпишут уже 3 февраля.

Проекты по землеустройству

Кабмин своим постановлением утвердил Правила разработки документов по землеустройству.

До 2019 года в землеустройстве действовали старые, еще советские ГОСТы, но закон о стандартизации сделал их необязательными для использования. Поэтому в вопросе землеустройства возникла неразбериха.

В прошлом году был принят закон о дерегуляции земельных отношений, в котором есть статья о землеустройстве. Также прописали, что правила для рабочих проектов по землеустройству должен прописать Кабмин. Что, собственно, и сделано.

Рабочие проекты по землеустройству разрабатываются с целью рекультивации угодий, улучшения их состояния, снятия чернозема и пр.

Проекты по землеустройству должны включать цель составления и пояснительную записку, характеристику агроклиматических условий территории, материалы обследования почвы, проектные решения с указанием объема работ, расчет сметы и пр.

Напомним: не так давно Кабмин одобрил нормы по консервации земель, которые даже могут забирать у нынешних собственников. Порядок разработки проектов по землеустройству - еще один шаг в этом направлении.

Деньги аграриев возьмут на учет

Кабмин утвердил еще один документ, касающийся аграриев - порядок контроля за средствами, которые аккумулируются на счетах после освобождения сельхозпредприятий от налога на прибыль (этот налог для аграриев отменили до 2027 года).

Средства должны пойти на создание и модернизацию материально-технической базы, увеличение объемов производства и пр.

Деньги, потраченные на эти цели, будут учитываться отдельно. В случае нарушения целевого назначения предприятие должно заплатить налог, а также штрафы. Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять Государственная налоговая служба.

"Феофания" займется трансплантацией

Кабмин принял постановление по трансплантации органов. В частности, изменили список участников пилотного проекта по трансплантации. Часть правок =технические. Так, из перечня вычеркнули львовскую Клиническую больницу скорой помощи и детскую клиническую больницу Львова и включили многопрофильную клиническую больницу , которая образована базе этих двух предприятий.

Но есть и нововведения. Участником пилотного проекта. Трансплантацию стволовых клеток теперь может проводить Западно-украинский специализированный детский медицинский центр (Львов), киевская вип-больница "Феофания", а также Днепропетровская детская областная больница.

Вовина тысяча для детей

Кабмин принял постановление, касающиеся "вовиной тысячи". Правительство наконец-то законодательно оформило свои обещания выдавать по тысяче гривен за вакцинацию детям от 14 лет до 18 лет.

Также изменили перечень кодов категорий товаров, которые можно покупать за вакцинальную тысячу. В него добавили образовательные услуги, товары для спорта, школьные и канцелярские товары и печатные средства массовой информации.

Кабмин анонсировал расширение "е-Поддержки" на украинцев с инвалидностью 1 и 2 групп. Они смогут тратить средства на лекарства и коммуналку.

Проверка ковид-сертификатов

Правительство приняло еще одно постановление по ковидной теме. В нем прописано создание базы данных ковид-сертификатов. Минздрав должен до 28 февраля этого года разработать проект ведение такой базы, учета и аннулирования ковид-сертификатов.

Также в данных, которые будут содержаться во внутреннем ковид-сертификате появился индивидуальный номер сертификата и зачем-то ИНН владельца.

Ковид-сертификаты смогут высылать на электронную почту в формате pdf-файла.

В выдаче внутреннего сертификата могут отказать, если человек не дал согласия на использование его фото из загранпаспорта.

В "Дие" для подтверждения ковид-сертификатов смогут считывать и проверять медицинскую информацию, но "без учета, передачи или хранения таких данных".

Проверять ковид-сертификаты в "Дие" смогут органы государств ЕС, в которыми Украины имеет соглашения о валидизации ковид-сертификатов.

Малообеспеченным дадут денег на бизнес

Кабмин утвердил порядок использования средств на помощь, которую будут выдавать малообеспеченным семьям для "экономической самостоятельности".

В бюджете на этот год под эту программу выделили почти 95 млн.

Ожидается, что на эти деньги малообеспеченные украинцы, которые сейчас сидят на пособиях, займутся бизнесом и станут зарабатывать сами.

Деньги будут выдаваться через региональные центры занятости и могут быть потрачены исключительно на организацию предпринимательской деятельности. Собственно, сами новоявленные бизнесмены на руки их не получат - средства будут перечисляться через центр занятости продавцам оборудования и материалов. Но если выявят, что средства все равно тратятся не по назначению, то есть, новый бизнес не работает, их придется вернуть.

Деньги для школ

Правительство изменило правила предоставления бюджетной субвенции по программе "Спроможна школа для кращих результатив".

В частности, для сельских общин увеличили процент собственного взноса в программу. Ранее субвенция выдавалась, если из местного бюджета выделяли хотя бы 10% финансирование (остальные 90% шли из госбюджета). Теперь планку повысили до 20%. Но такое условие не для всех, а только для общин с относительно высоким уровнем налоговой способности - 1,1. Для тех, у кого этот показатель меньше, государство будет финансировать 90-95% потребностей.

Договора по воде

Кабмин изменил правила предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу.

В частности, прописали, что услуга предоставляется по типовому индивидуальному договору. Он включает поставку воды с обслуживанием внутридомовых сетей или без него..

Также можно подписывать типовые договора с собственниками домов и коллективными пользователями (ОСМД).

Изменения приняты в свете нового закона по ЖКХ. Он прописывает, что поставщики услуг должны подписывать с потребителями договора. Но также дана возможность "автоматического" подписания - поставщик просто выставляет на своем официальной сайте пример типового договора, и, если потребители не подпишут другие договора, будет считаться, что они присоединяются к типовому договору.

Квартиры для ГБР

Работники ГБР получили право на льготное жилье. Кабмин внес Государственное бюро расследований в список органов, сотрудники которого могут получать квартиры на условиях финансового лизинга. До этого в перечне фигурировали полицейские, служащие службы и гражданской защиты.

Квартиры в лизинг будет предоставлять Украинская финансовая жилищная компания.

Чтобы получить право на жилье, человек должен проработать в ГБР не менее года, а также если до достижения граничного срока пребывания на службе осталось не менее пяти лет. Условия по лизингу достаточно выгодные, в частности, можно получить скидки в зависимости от выслуги лет, а также платежи уменьшаются, если в семье есть дети

Передел недр

Кабмин вплотную займется недрами. Правительство внесло изменения в состав Межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения соглашений о распределении продукции. Речь идет о соглашениях, которые подписываются с добытчиками полезных ископаемых.

В частности, в состав комиссии введены первый вице-премьер-министр- министр экономики (он будет курировать участки разработки полезных ископаемых, кроме нефтегазоносных недр), министр энергетики (нефтегазоносные недра), их заместители, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, руководитель структурного подразделения аппарата СНБО.

Как указано в пояснительной записке, изменения позволят повысить уровень межведомственной координации. Также отмечается, что СНБО уже утвердил перечень стратегических полезных ископаемых и поручил Кабмину в месячный срок принять решения о приоритетности разработок. Будут проведены инвестиционные конкурсы и подписаны договора. При этом претенденты должны раскрыть конечных бенефициаров, подтвердить наличие финансовых и технических ресурсов.

То есть, можно утверждать, что передел недр в Украине уже фактически на низком старте.

Отходы через "Дию"

Бизнес сможет подавать декларацию об отходах через "Дию". Проект на эту тему был в сегодняшней повестке дня Кабмина, но в последний момент его сняли и перенесли на следующее заседание правительства.

В проект предусматривается, что "Дия" будет автоматически проверять ведомости с использованием других госреестров.

Как говорится в пояснительной записке, на сегодня система подачи декларации является сложной и непрощрачной. Заявители часто ошибаются в арифметических расчетах, поэтому декларации попросту не принимают.

Через "Дию" обещают упрощенную схему - на основании поданных заявителем данных и данных из госреестров декларацию про отходы будет вноситься в соотвествующий реестр в автоматическом режиме с присвоением регистрационного номера и обнародования этой информации на Единой экологической платформе "ЭкоСистема".

Транспортные проверки

Кабмин внес изменения в порядок проведения проверок автоперевозчиков. В частности, прописано, что проверяющие будут проводить рейды на дорогах и дополнительно смогут контролировать выполнение прежних предписаний по нарушениям законодательства. Также контролерам дали право проводить опросы водителей и пассажиров, использовать средства видео-фиксации.

Жилье для переселенцев

Правительство изменило условия приобретения льготного жилья для переселенцев. Ипотечное кредитование по этой программе идет за счет грантов Германии.

Изменений несколько. Во-первых, увеличили "возраст" жилья, которое можно брать в ипотеку. Ранее указывалось, что дом должен быть построен не позже чем 35 лет назад, но новым условиям - 50 лет.

Во-вторых, уточнили, кто считается членом семьи заемщика. Кроме мужа/жены, это родители обеих супругов, дети (в том числе от предыдущих браков) и лица, пребывающие под опекой заемщика (в случае совместного с ним проживания).

Надбавки за стаж

Кабмин расширил перечень документов, которые позволяют рассчитывать на доплаты за выслугу лет. Ранее это была исключительно трудовая книжка. Теперь разрешили принимать во внимание данные из Госреестра обязательного социального страхования и другие документы, подтверждающие стаж работы.

Также изменили пункт о начале выплат за стаж. Ранее надбавки за выслугу лет начинали платить с месяца, следующего после принятия решения, теперь - с дня принятия решения.