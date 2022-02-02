Украина открывает свой рынок для турецкого импорта. 2 февраля Кабмин одобрил соглашение о зоне свободной торговли с этой страной и уполномочил на его подписание министра экономики Юлию Свириденко. Документ может быть подписан уже 3 февраля во время визита в Киев президента Турции Эрдогана.

Отметим, что переговоры о ЗСТ с Турцией Украина ведет уже больше 10 лет, и до недавнего времени вопрос не могли сдвинуть с мертвой точки.

Изначально Турция выставляла весьма жесткие ограничения по открытию своего рынка для нашего экспорта, а от Украины, наоборот, требовала резкого смягчения торговой политики.

"Камнем преткновения были, к примеру, наши экспортные пошлины на металлолом, которые активно скупают турецкие металлурги. Турки требовали их обнулить", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также турецкая сторона хотела оставить за собой право повышать ввозные пошлины по необходимости на отдельные группы товаров.

Впрочем, как отметила министр экономики Юлия Свириденко, презентуя соглашение о зоне свободной торговли в Кабмине, по спорным вопросам удалось договориться. По ее словам, будут обнулены или существенно снижены таможенные пошлины на более чем 10 тысяч товарных наименований продукции.

Для украинцев это значит, что турецкие товары, которыми уже и так наводнен наш рынок, подешевеют.

Но вот отечественный бизнес от перспектив усиления конкуренции с турками, мягко говоря, не в восторге.

"Турки нас и без зоны свободной торговли теснили на нашем же рынке. А после подписания ЗСТ полностью уничтожат. Будем ходить в турецкой одежде и обуви, есть турецкие томаты и даже хлеб печь из турецкой муки", - сетует глава швейного концерна "Ярослав Александр Барсук.

Правда, в теории дополнительные перспективы открываются и для наших экспортеров. Но смогут ли они ими воспользоваться - пока вопрос.

Разбирались, что значит для Украины зона свободной торговли с Турцией.

Долго торговались

О подписании ЗСТ с Турцией Владимир Зеленский договорился еще на первой официальной встрече с Эрдоганом в 2019 году. Ожидалось, что соглашение подпишут в 2020 году, но в переговорах по деталям соглашения возникла заминка.

И она была не первой. На самом деле переговоры между Турцией и Украиной по ЗСТ идут уже больше 10 лет.

Причиной эксперты называли слишком жесткую позицию Турции и ее неготовность на компромиссы. От нас же, наоборот, требовали едва ли не мгновенного открытия своего рынка для турецких товаров.

"В Турции традиционно высокий уровень государственного протекционизма. Там бизнесу и промышленности давно включили зеленый свет - есть льготные кредиты, программы поддержки, индустриальные парки и пр. С конкуренцией со стороны импорта турецкие власти борются высокими ввозными пошлинами - вплоть до заградительных", - говорит экономист Алексей Кущ.

Турецкое таможенное законодательство отличается обилием так называемых несвязанных пошлин. При малейшей угрозе местным производителям пошлины для экспорта повышают вплоть до заградительных уровней. К примеру, до 50-100% от таможенной стоимости товара.

Высокие пошлины Турция вводила в том числе, и на украинскую продукцию. К примеру, на трубы в 2009 году или изделия из древесины в 2017 году.

Поэтому, обсуждая условия ЗСТ, турецкие переговорщики хотели сохранить за собой право вводить дополнительные пошлины "в случае необходимости".

К примеру, речь шла о том, чтобы фактически вывести из-под ЗСТ мясо-молочную продукцию, оставив на нее ввозные пошлины от 50% до 150%.

По черным металлам, которые Украина экспортирует в Турцию, последняя оговаривала переходной период на 10 лет, на протяжении которого ввозная пошлина на уровне 10% должны была сохраниться.

От Украины турки, наоборот, требовали быстрой сдачи позиций, в частности, отмены экспортной пошлины на металлолом.

Также, по словам Алексей Куща, турки активно включали в торги по ЗСТ разного рода "нематериальные" инструменты. В том числе и поставки Украине турецких вооружений (в частности - ударных беспилотников Байрактаров).

"Почему ЗСТ подписывают именно сейчас? Можно сказать, что со стороны Украины это определенная благодарность за участие турецкого министра иностранных дел в Крымской платформе. Как в свое время нейтральная позиция Украины по "Турецкому потоку" была фактически "куплена" у экс-президента Порошенко в обмен на томос", - отмечает Кущ.

Олег Пендзин также считает, что Украина пошла на быстрое подписание ЗСТ в обмен на оборонную помощь Турции и политическую поддержку Эрдогана в конфликте с Россией.

Бонус для металлургов

На каких условиях Украина подписывает ЗСТ с Турцией?

Как отметили в Минэкономики, турецкая сторона согласилась обнулить ввозные пошлины почти на 10,4 тысячи товарных позиций, которые занимают 95% объемах нашего экспорта в эту страну. Еще почти на 1,4 тысячи товарных наименований будет снижение пошлин или квоты на беспошлинные поставки. В частности, Турция полностью отменяет пошлины на нашу промышленную продукцию.

Отдельный вопрос - металлургия, которая, напомним, годами была камнем преткновения в переговорном процессе.

Экспортную пошлину на лом Украина не отменяет, как этого ранее добивалась Турция.

"В Турции достаточно мощное металлургическое производство, оборудованное электроплавильными печами. Также местных металлургов сильно поддерживало государство. Поэтому в последние 20 лет они попросту выгребали у нас лом на переработку. В последнее время даже экспортные пошлины не спасали. Из-за роста цен на металл на внешних рынках украинская пошлина на лом в размере 58 евро за тонну уже перестала оказывать сдерживающий эффект. И в 2021 году экспорт лома в Турцию вырос в 20 раз и притормозился только после того, как Рада осенью прошлого года повысила экспортную пошлину до 180 долларов за тонну. Поэтому за вопросом пошлин на лом в соглашении о ЗСТ мы пристально следили. И рады, что пошлину удалось сохранить. Что касается остальных условий для металлургии, то на 500 товарных наименований из 800 ввозные пошлины полностью обнулили. Правда, большинство из этой "льготной" номенклатуры мы в Турцию не поставляем. На более чем 300 позиций, по которым идет реальный экспорт, ставки немного снижены. Также есть квоты по беспошлинному экспорту.

К примеру, по продукции, которая идет в Турцию в режиме переработки, квота составит порядка 400 тысяч тонн. Это не так много, в прошлом году общие объёмы отгруженной продукции этой категории составили 3,2 млн тонн.

Но все равно увеличение экспорта нашей продукции в Турцию будет, думаю, пойдут дополнительные объемы на десятки миллионов долларов . Для нас местный рынок очень интересен, он в 6 раз больше украинского. Кроме того, мы получаем фору, так как пошлины для украинского металла будут ниже, чем для российского", - сказал "Стране" глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Впрочем, по металлургии есть один нюанс. Как говорит наш источник, знакомый с ходом переговорного процесса, турецкая сторона согласилась на сохранение экспортной пошлины на наш лом в обмен на право увеличивать пошлины на продукцию металлургического сектора по своему усмотрению.

Но металлургия попала в список исключений. По другой украинской продукции Турция обязалась не применять специальных дополнительных пошлин.

Одежда с переходным периодом и дешевые овощи

Средние ввозные пошлины на наши товары в Турции по условиям ЗСТ будут составлять около 10%.

Что касается условий, на которые подписалась наша сторона, то тут стоит отметить заметное сокращение или обнуление ввозных пошлин на большинство турецкого импорта. Средняя ставка пошлин будет снижена до 0,5%. То есть, как видим, снижение пошлин Украиной и Турцией явно ассиметричное.

По продукции легпрома и автомобилям пошлины пока остаются - Украина отменит их в течение 3-5 лет.

Как сказала Юлия Свириденко, за время переходного периода отечественный легпром получит поддержку от государства и сможет окрепнуть. Поэтому, когда рынок в итоге откроется для турецкой одежды и обуви, наши фабрики уже смогут на равных конкурировать с турками. Среди мер по поддержке легпрома Свириденко назвала льготные кредиты, участие в госзаказах и пр.

"Да, ведут с нами переговоры, обещают компенсации за сдачу рынка туркам - от дешевых кредитов до кэшбека на покупку отечественных товаров. Но нет уверенности, что все это будет. Поэтому мы настроены пессимистически. Турки и сейчас везут к нам много, а с открытием рынка вообще вытеснят украинскую продукцию", - говорит Александр Барсук.

"Наша позиция - рынок нельзя открывать, особенно сейчас, когда мы явно в неравных условиях с турецкими производителями. Просили сохранить пошлины на 553 наименования товарной продукции. Но, как сказали нам в правительстве, единственное, о чем они смогли договориться - это переходной период. По 48 наименованиям пошлина обнуляется сразу, по прядка 100 - через три года, по остальным - через пять лет. Обещают государственную поддержку, но главное, чтобы она была долгосрочной. Ведь в свое время легпрому уже предоставляли льготы по налогу на прибыль, но потом тогдашний премьер Яценюк их отменил. Да и не все зависит только от фи финансового вопроса. Государство должно навести порядок на рынке, бороться с контрабандой и "серыми" продавцами, с которыми предприятиям легпрома очень сложно конкурировать", — говорит глава "Укрлегпрома" Татьяна Изовит.

Не лучшим образом складывается ситуация и для пищепрома и аграриев.

"На турецкую продукцию, которая и так наводняет наш рынок, пошлины обнуляются или почти обнуляются. Это значит, что об украинских томатах мы можем забыть, будем есть турецкие. Уже сейчас Турция активно завозит к нам муку, произведенную из украинской пшеницы", - говорит Пендзин.

Украинским тепличникам в Минэкономики обещают льготные кредиты на перевод теплиц на биотопливо. Но поможет ли это - большой вопрос. По теплицам сейчас сильно бьют цены на газ, многие работают в минус или вообще сворачивают производство. Брать кредиты готовы далеко не все тепличники, отмечая, что деньги все равно придется отдавать, а непонятно, будет ли с чего. Плюс непонятно, сможет ли украинская тепличная продукция в принципе конкурировать по цене с турецкой, так как она была дороже даже при дешевой газе, в том числе, в силу объективный причин (солнечных дней в Турции больше, чем в Украине).

Для рядовых потребителей ситуация складывается лучше, чем для бизнеса. Ожидается, что большинство турецких товаров подешевеет на 10-15%. Хотя опять таки все зависит от спроса и предложения.

"Не исключено, что на самую востребованную продукцию ценник останется прежним, просто вырастут заработки посредников", - отмечает Пендзин.

"Целые отрасли под угрозой уничтожения"

В целом же, по словам Пендзина, стоит ожидать укрепления тенденции, когда Украина поставляет в Турцию в основном сырье, а турки везут к нас продукцию с высокой добавленной стоимостью.

С ним согласен и Алексей Кущ.

"Для сырьевой украинской экономики увеличение экспорта в Турцию, которое анонсируют власти, особой роли не играет. Наше зерно в любом случая купят, не Турция так Китай, а больше, чем в состоянии вырастить, мы в любом случае не продадим. А вот для Турции открываются новые перспективы для поставок в Украину именно товаров с высокой добавленной стоимостью - бытовой техники, продукции машиностроения, одежды, обуви. Это значит, что Украина фактически лишает себя перспектив развивать эти отрасли промышленного производства в дальнейшем. Кто будет инвестировать в этот бизнес, если рынок захлестнет дешевый турецкий импорт. Поэтому я расцениваю подписание ЗСТ с Турцией как преступление против украинской экономики, которое чревато катастрофическими последствиями - целые отрасли под угрозой уничтожения", - говорит Кущ.

"У бизнеса остается много вопросов о влиянии ЗСТ с Турцией на различные секторы украинской экономики. Недавно Федерация работодателей Украины провела встречу с бизнес-ассоциациями для обсуждения возможных последствий свободной торговли с Турцией.

Участники встречи (химики, металлурги, представители легкой промышленности, производители цемента и другие) высказали серьёзные опасения по этому поводу. Риски "турецкого удара" по целым отраслям украинской промышленности дополнительно усиливаются на фоне девальвации турецкой лиры, из-за чего турецкий импорт получил дополнительные конкурентные преимущества.

Согласно исследованию, подготовленному по заказу ФРУ Центром рыночной экономики (CMD-Ukraine), существенный позитивный эффект от ЗСТ с Турцией возможен лишь в случае, если соглашение приведёт к масштабным турецким инвестициям в экономику Украины - приблизительно на уровне 10 млрд. долларов. В противном случае, эффект может быть либо минимально позитивный (в случае сохранение Украиной части пошлин), либо негативный - до падения ВВП на 1,5% при условии полной отмены всех пошлин", - говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, по словам Пендзина, ожидать масштабных турецких инвестиций в Украину вряд ли стоит.

"Какой смысл туркам вкладывать, к примеру, в открытие производства в Украине, если они просто могут завозить сюда продукцию без пошлин. Как показывает практика, инвестиции в местный рынок идут после повышение страной ввозных пошлин, а не на фоне их обнуления", - подытожил Пендзин.