Регулярная физическая нагрузка может способствовать снижению риска заболевания новым коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного испанской Университетской клиникой Наварры.

"Гормоны, вырабатываемые во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции", - отмечается в пресс-релизе.

Между тем, после пятничного антирекорда, когда Минздрав сообщил о 43 778 случаях ковида, выявленных за сутки, цифры в официальной статистике уменьшаются третий день подряд. За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 23 378 украинцев.

Также мы писали о том, что исходя из статистики Минздрава, десять областей Украины могут перейти в красную зону карантина. Это Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Кроме этого, в Минздраве ожидают, что пик "омикроновой" волны коронавируса в Украине наступит приблизительно через неделю. В феврале число новых случаев ковида может достигать 60 тысяч.