Штамм коронавируса "Омикрон", по симптомам похожий на грипп, впоследствии может привести к инфаркту или инсульту. Это происходит, поскольку ковид вызывает тромбообразование.

Об этом рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

"Некоторые считают, что Омикрон - легкий вирус, его легко переносить. Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые - инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на Омикрон. Но при гриппе кровь разжижается, а при ковиде происходит тромбообразование", - объяснил он.

Врач напомнил о необходимости вакцинации и соблюдении карантинных ограничений. по его словам, кроме "Омикрона" продолжает циркулировать и штамм "Дельта", который дает осложнение в виде пневмонии.

Рыженко рассказал, что в стационаре больницы Мечникова находятся 75 пациентов со средним и тяжелым течением ковида, 18 из них в тяжелом состоянии

Напомним, немецкие ученые выяснили, от чего зависит степень тяжести течения коронавируса.

Также сообщалось, что у каждого пятого украинца, заболевшего ковидом, обнаруживают "Омикрон".