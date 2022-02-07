В каждом пятом случае коронавируса в Украине обнаруживают штамм "Омикрон", остальные случаи - заражение "Дельта"-штаммом.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин изданию "Фокус".

"В Украине миксовый сценарий: с 2021 года остался "хвост" штамма Дельта, плюс начинает появляться Омикрон, ежедневно все больше и больше. По данным вирусологического мониторинга, 20% в среднем – это Омикрон, все остальное – еще Дельта", - рассказал Кузин.

При этом он уточнил, что есть регионы, где случаев "Омикрона" фиксируется больше. Например, в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

"Есть регионы, где случаев "Омикрона" фиксируется более 20%. Это Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, то есть именно те, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация", - объяснил Кузин.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что смертность от штамма коронавируса "Омикрон" ниже по сравнению с другими видами коронавирусной инфекции.

Также португальские ученые пришли к выводу, что несмотря на сверхвысокую заразность "Омикрона", риск госпитализации у подхвативших этот штамм на 75% ниже по сравнению с предыдущими видами Covid-19.