Глава Офиса президента Андрей Ермак, который 3 февраля объявил о заражении коронавирусом, выздоровел от Covid-19.

Об этом Ермак сообщил в Facebook.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает. Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше", - написал глава Офиса президента.

Напомним, в позапрошлом году Андрей Ермак уже инфицировался коронавирусом, и происходило это перед видеовстречей советников лидеров нормандского формата.

На этот раз Ермак подхватил коронавирус за неделю до встречи нормандских политсоветников, назначенной на 10 февраля. Она должна состояться в Берлине.

Ранее мы писали о том, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января 2022 года украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака обязалась под гарантии Германии и Франции подать в ТКГ письменную реакцию на предложения "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию.

Однако после этого на Банковой дезавуировали обязательства Ермака дать ответ на предложения "ЛДНР" о Минских соглашениях и заявили, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".