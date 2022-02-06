Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который несколько дней назад заболел COVID-19, уже идет на поправку. В связи с этим украинская сторона не планирует переносить нормандскую встречу политических советников, назначенную на 10 февраля.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента в воскресенье, 6 февраля.

Указано, что Андрей Ермак выздоравливает и намерен отправиться в Берлин.

"Поэтому встречу переносить не планируют", - рассказал собеседник издания.

Напомним, что в позапрошлом году Андрей Ермак уже инфицировался коронавирусом, и происходило это перед видеовстречей советников лидеров нормандского формата.

Ранее мы писали о том, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января 2022 года украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака обязалась под гарантии Германии и Франции подать в ТКГ письменную реакцию на предложения "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию.

Однако после этого на Банковой дезавуировали обязательства Ермака дать ответ на предложения "ЛДНР" о Минских соглашениях и заявили, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском. По словам министра, на встрече советников Нормандской четверки вопрос прямого диалога с Донецком и Луганском обсуждаться не будет.