В Украине третий день продолжает расти число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки в нашей стране выявили более 40 тысяч новых заражений.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Facebook утром 10 февраля.

Всего за прошлые сутки в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. В том числе заразились 3 486 детей и 1 101 медик. В больницы попали 4 128 человек. 280 случаев ковида за день оказались летальными. Выздоровели 16 628 человек.

За день в Украине сделали 70 678 прививок от ковида. Первую дозу вакцины получили 21 367 человек, еще 29 487 человек получили вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 596 человек, бустерную - 19 228 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксирован уже 4 421 741 случаев коронавируса. 3 729 976 человек выздоровели. 102 167 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в Минздраве озвучили сроки пика ковид-волны в Украине с 60 тысячами заражений за сутки.

Также мы сообщали, что у каждого пятого украинца, заболевшего ковидом, обнаруживают "Омикрон". Этот штамм вируса считается более заразным, чем предыдущие.