В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что в ближайшие две недели в Украине будут выявлять до 60 тысяч заражений коронавирусной инфекцией в сутки.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

"Согласно нашим прогнозам в ближайшие две недели эта цифра (количество случаев - Ред.) может еще вырасти - до 60 тысяч в сутки", - сказал Ляшко.

Министр также рассказал, когда украинцам ожидать спада заражений после прохождения пика.

"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - сказал он.

Между тем, после пятничного антирекорда, когда Минздрав сообщил о 43 778 случаях ковида, выявленных за сутки, цифры в официальной статистике уменьшаются третий день подряд. За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 23 378 украинцев.

Также мы писали о том, что исходя из статистики Минздрава, десять областей Украины могут перейти в красную зону карантина. Это Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.