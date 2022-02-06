Десять областей Украины могут перейти в красную зону карантина. Список регионов
По состоянию на утро воскресенья, 6 февраля, в Украине на грани ужесточения карантина из-за коронавируса находится 10 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, критериям перехода в красную зону карантина соответствуют следующие области:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черниговская.
При этом в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в красную зону достаточно лишь двух. А наиболее оптимистичная картина сейчас в Полтавской и Кировоградской областях. Там нет превышений нормы ни по одному из указанных критериев.
Также в желтой зоне остаются Днепропетровская и Запорожская области.
Напомним, в Украине немного снизилось число новых случаев ковида. Утром в воскресенье, 6 февраля в Минздраве сообщили о 27 851 заражении, которое было выявлено в течение минувших суток.
"Страна" также рассказывала, что через два дня после визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что заразился "Омикроном".