Ситуация с ковидом ухудшается. Фото: "Страна"

По состоянию на утро воскресенья, 6 февраля, в Украине на грани ужесточения карантина из-за коронавируса находится 10 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, критериям перехода в красную зону карантина соответствуют следующие области:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черниговская.

При этом в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в красную зону достаточно лишь двух. А наиболее оптимистичная картина сейчас в Полтавской и Кировоградской областях. Там нет превышений нормы ни по одному из указанных критериев.

Также в желтой зоне остаются Днепропетровская и Запорожская области.

Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: Минздрав Украины

Напомним, в Украине немного снизилось число новых случаев ковида. Утром в воскресенье, 6 февраля в Минздраве сообщили о 27 851 заражении, которое было выявлено в течение минувших суток. 

"Страна" также рассказывала, что через два дня после визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что заразился "Омикроном".

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