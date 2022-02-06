В Украине немного снизилось число новых случаев ковида. Утром в воскресенье, 6 февраля в Минздраве сообщили о 27 851 заражении, которое было выявлено в течение минувших суток. При этом количество новых заражений уменьшается второй день подряд.

Статистика обнародована в Facebok.

Среди новых пациентов - 2 597 детей и 431 медик. За сутки 4 219 человек попали в больницу. 109 случаев ковида оказались летальными. Выздоровели 6 089 человек.

Также за день в Украине сделали 34 305 прививок от коронавируса. 10 182 человек получили первую дозу вакцины, 14 188 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 206 человек, бустерную - 9 729 человек.

За все время пандемии в Украине выявили 4 284 059 случаев ковида. Из них летальными оказались 101 277. Выздоровели 3 676 068 человек.

Напомним, ученые оценили риск госпитализации с "Омикроном" по сравнению с другими штаммами коронавируса. Они пришли к выводу, что несмотря на сверхвысокую заразность "Омикрона", риск госпитализации у подхвативших этот штамм на 75% ниже по сравнению с предыдущими видами Covid-19.

Также мы писали о том, что в ВОЗ считают, что в Европе наступит "прочный мир" с коронавирусом, и случится это уже после зимы.

Кроме того, сообщалось, что в Украине второй 4 февраля зафиксировали антирекорд по новым случаем ковида: за сутки выявили больше 40 тысяч заражений.