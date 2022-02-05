В России пошли на ослабление карантинных ограничений. В субботу, 5 февраля, Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на соответствующее постановление.

Ведомство отменило правило об обязательном 7-дневном карантине после контакта с зараженным.

Кроме того, если человек находится на больничном с положительным результатом на Covid-19 более 7 дней, для выписки ему больше не потребуется отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что текущий всплеск Covid-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, поэтому правительство пошло на шаг по отмене карантинных ограничений в своем государстве.

Также мы сообщали о том, что другие страны также приняли решение об отмене большинства карантинных ограничений. Например, Великобритания отменила паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. Кроме того, Дания также снимает все карантинные ограничения.

Помимо этого, Италия также заговорила об отмене ограничений. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти страны могут 31 марта снять режим чрезвычайной ситуации, введенный два года назад в связи с пандемией.