Министерство здравоохранения Чехии предполагает отменить в марте текущего года все антиковидные меры.

Об этом заявил глава ведомства Властимил Валек в интервью Чешскому радио.

"Верю, что в марте в максимальной степени мы сможем отменить действующие ограничения. Надежду на это нам даёт происходящее развитие эпидемии и прогноз [об эпидемиологической ситуации в республике] на ближайшее время", - сказал он.

Медики выявили во вторник в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число, зафиксированное за сутки за все время пандемии.

В Чехии увеличение числа инфицированных связано с распространения омикрон-штамма коронавируса и его подвида BA.2. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 2 483 заразившихся. Наихудшая ситуация наблюдается в Среднечешском крае и Праге.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни в республике будут выявлять ежедневно около 80 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 100 462 жителя Чехии. Умер 37 281 из них.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что текущий всплеск Covid-заболеваний вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, поэтому правительство пошло на шаг по отмене карантинных ограничений в своем государстве.

Такуже писали о том, что ряд стран приняли решение об отмене большинства карантинных ограничений. Например, Великобритания отменила паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. Кроме того, Дания вслед за Британией также снимает все карантинные ограничения.

Помимо этого, к отмене ограничений готовится Италия. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти страны могут 31 марта снять режим чрезвычайной ситуации, введенный два года назад в связи с пандемией.