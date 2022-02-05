Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что переболевшим ковидом можно не сдавать тест для выхода из самоизоляции, если через 10 дней у них исчезли симптомы коронавируса, и они не проявляются в течение трех дней, а сроки изоляции были соблюдены.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на слова Игоря Кузина во время брифинга по ситуации с распространением Covid-19.

По словам Кузина самоизоляция человека, у которого подтвердили Covid-19, должна длиться не менее 10 дней. Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляция может быть завершена.

Если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней со дня проведения первого теста.

Важно, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на ковид не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Между тем, в Украине второй день подряд фиксируют больше 40 тысяч заражений коронавирусом за сутки. Вчера ковид обнаружили у 42 533 человек.

Отметим, что пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по оценкам Минздрава, наступит через 1,5 - 2 недели. В ведомстве считают, что в феврале ежесуточно в нашей стране могут выявлять до 60 тысяч случаев ковида.