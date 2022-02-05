В Австрии вступил в силу закон, предусматривающий обязательную вакцинацию от коронавируса. Накануне документ подписали президент и канцлер республики.

Об этом сообщает Der Standard.

Согласно закону, вакцинация стала обязательной для всех граждан страны старше 18 лет. Также документ предусматривает переходной период. До 15 февраля все непривитые жители страны получат письма с призывом вакцинироваться, штрафовать начнут с 15 марта. Людям грозят штрафы от 600 до 3600 евро, тюремный срок не предусматривается.

Кроме того, закон предусматривает, что с апреля людей начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. При этом требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

Напомним, в Австрии запустят лотерею для вакцинированных от ковида. Предполагается, что представители общественности, независимо от того, были ли они уже вакцинированы или нет, будут получать билет за каждую сделанную ими прививку — всего три билета для тех, кто получил бустерную дозу вакцины. За каждый десятый билет можно будет выиграть подарочный ваучер на 500 евро.

Также мы писали о том, что в Австрии с 31 января отменили локдаун для невакцинированных от Covid-19.