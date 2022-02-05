В Украине второй день подряд фиксируют больше 40 тысяч заражений коронавирусом за сутки. Вчера ковид обнаружили у 42 533 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 5 февраля пресс-службой Минздрава.

По информации Минздрава, за сутки 4 февраля 42 533 человека заразились коронавриусом. Среди них 4 268 детей и 920 медиков. 3 918 пациентов попали с ковидом в больницу. 185 случаев заболевания оказались летальными (вчера - 174). Выздоровели 9 628 человек.

За сутки в Украине сделали 76 350 прививок от коронавируса. 22 352 человека получили первую дозу вакцины, 29 708 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 617 украинцев, дополнительную - 23 673 жителя страны.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали уже 4 256 208 случаев коронавируса. Из них 101 168 оказались летальными. Выздоровели 3 669 979 человек.

Напомним, 4 февраля в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаем ковида, за сутки выявили больше 43 тысяч заражений.

Также мы писали о том, что в МОЗ сообщили, что ещё сразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина. Это Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.

Отметим, что пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по оценкам Минздрава, наступит через 1,5 - 2 недели. В ведомстве считают, что в феврале ежесуточно в нашей стране могут выявлять до 60 тысяч случаев ковида.