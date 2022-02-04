Правительство Чехии приняло решение ослабить карантинные ограничения. С 9 февраля в стране отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом премьер-министр страны Петр Фиала заявил на брифинге, передает CNN Prima News.

"Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия", - сказал он.

А уже с 18 февраля, по словам Фиалы, в Чехии отменят массовое тестирование на рабочих местах и в школах.

Напомним, с 1 февраля Дания первой в Евросоюзе снимает все карантинные ограничения. А на следующий день Норвегия отменила большинство карантинных ограничений.

Кроме того, мы писали, что Швеция отменяет свои ограничения из-за коронавируса со следующей недели.

Также с конца января большинство карантинных ограничений отменила Британия. Финляндия также отменит в течение февраля все коронавирусные ограничения.