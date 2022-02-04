В Украине второй день подряд обновляется антирекорд по новым случаям ковида. Впервые выявлено больше 40 тысяч заражений за сутки.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 4 февраля пресс-службой Минздрава.

По информации Минздрава, за сутки 3 февраля 43 778 человек заразились коронавриусом. Среди них 4 381 ребенок и 873 медика. 4 328 пациентов попали с ковидом в больницу. 174 случая заболевания оказались летальными. Выздоровели 9 497 человек.

За сутки в Украине сделали 75 304 прививки от коронавируса. 23 482 человека получили первую дозу вакцины, 28 444 человека - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 695 украинцев, дополнительную - 22 683 жителя страны.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали уже 4 213 675 случаев коронавируса. Из них 100 983 оказались летальными. Выздоровел 3 660 351 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по оценкам Минздрава, наступит через 1,5 - 2 недели. В ведомстве считают, что в феврале ежесуточно в нашей стране могут выявлять до 60 тысяч случаев ковида.

Также мы писали о том, что недавно в Минздраве сообщили, что ещё сразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина. Это Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.