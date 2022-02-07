После пятничного антирекорда, когда Минздрав сообщил о 43 778 случаях ковида, выявленных за сутки, цифры в официальной статистике уменьшаются третий день подряд. За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 23 378 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 7 февраля пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 2 242 ребенка и 394 медика. 2 699 человек попали в больницы. 115 случаев ковида оказались летальными. Выздоровели 5 024 человека.

За день в Украине сделали 18 626 прививок от коронавируса. 5 741 человек получил первую дозу вакцины, 8 028 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 86 человек, бустерную - 4 771 человек.

За все время пандемии в Украине выявили 4 307 437 случаев ковида. 3 681 092 человека выздоровели. 101 392 случая коронавируса оказались летальными.

Напомним, антирекорд по новым случаем ковида в Украине зафиксировали на прошлой неделе, 4 февраля, когда сообщалось о 43 778 заразившихся за сутки.

Также мы писали о том, что исходя из статистики Минздрава, десять областей Украины могут перейти в красную зону карантина. Это Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Отметим, что в Минздраве ожидают, что пик омикроновой волны коронавируса в Украине наступит приблизительно через неделю. В феврале число новых случаев ковида может достигать 60 тысяч.