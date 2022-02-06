В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир".

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, таблетки должны помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата", - рассказал Ляшко.

Он уточнил, что "Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Напомним, еще в середине ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Позже Минздрав Украины зарегистрировал "Молнупиравир" для экстренного применения. Он стал первым одобренным в Украине средством против Covid-19, которое можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно. "Страна" писала, что известно о новом лекарстве от ковида, которое узаконили в Украине.