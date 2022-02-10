Препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир" появился в аптеках Хмельницкого. При этом в Минздраве предупредили, что в аптеках таблетки от COVID-19 продаваться не будут, поэтому не исключают, что появившийся препарат может быть поддельным. Об этом сообщает МОЗ.

"Препарат, который есть в продаже (в Хмельницком, - Ред.), не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Чиновник добавил, что данный медикамент может быть фальсификатом, опасным для жизни пациентов.

В Минздраве объяснили, что "Молнупиравир" используется в Украине только в медицинских учреждениях и только по назначению врача на бесплатной основе.

"Важно, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть, и он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача", - добавили в Минздраве.

Напомним, "Молнупиравир" производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Недавно в Минздраве сообщили о получении первой партии препарата.

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