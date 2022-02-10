Заболеваемость ковидом в Украине растет. Фото: "Страна"

По состоянию на утро четверга, 10 февраля, только одна область Украины находится в желтой зоне адаптивного карантина, хотя еще вчера там были три региона. Две области - в красной зоне, а остальные - в оранжевой.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В желтой зоне находится Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили также Кировоградская и Запорожская.

Оранжевая зона охватывает наибольшее количество регионов Украины, в частности, Киев и такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

В красной зоне - Ивано-Франковская, Ровенская. Однако, завтра, 11 февраля, к ним присоединятся Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Вместе с тем, уровень заболеваемости ковидом по стране продолжает превышать допустимую норму. Он составляет 1249 на 100 тысяч населения (при норме до 75 на 100 тыс.). Таким образом, показатель превышает норму в 16,65 раз, а еще вчера он превышал норму в 16,32 раза.

Какие области находятся в желтой, оранжевой и красной зонах карантина в Украине

Какие области находятся в желтой, оранжевой и красной зонах карантина в Украине

Напомним, в Украине третий день растет число новых случаев ковида. За сутки заразились больше 40 тысяч человек.

Также мы писали, что позавчера в Киеве зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида.

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