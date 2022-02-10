В регионах Украины ухудшается ситуация с коронавирусом. В желтой зоне осталась всего одна область
По состоянию на утро четверга, 10 февраля, только одна область Украины находится в желтой зоне адаптивного карантина, хотя еще вчера там были три региона. Две области - в красной зоне, а остальные - в оранжевой.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В желтой зоне находится Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили также Кировоградская и Запорожская.
Оранжевая зона охватывает наибольшее количество регионов Украины, в частности, Киев и такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
В красной зоне - Ивано-Франковская, Ровенская. Однако, завтра, 11 февраля, к ним присоединятся Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
Вместе с тем, уровень заболеваемости ковидом по стране продолжает превышать допустимую норму. Он составляет 1249 на 100 тысяч населения (при норме до 75 на 100 тыс.). Таким образом, показатель превышает норму в 16,65 раз, а еще вчера он превышал норму в 16,32 раза.
Напомним, в Украине третий день растет число новых случаев ковида. За сутки заразились больше 40 тысяч человек.
Также мы писали, что позавчера в Киеве зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида.