С пятницы, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят из "оранжевой" в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По итогам Госкомиссия приняла решение установить с 00:00 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - сказано в сообщении.

Согласно данным на сегодня, 8 февраля, в "красной" зоне карантина находится две области Украины - Ивано-Франковская и Ровненская. Таким образом, с пятницы в Украине будет уже пять "красных" регионов, однако "красная" зона может расшириться и больше. В "желтой" зоне сейчас находится только Запорожская, Кировоградская и Полтавская области, остальные регионы - в "оранжевой".

Напомним, ;в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Что изменилось в Украине, какая сейчас ситуация с пандемией, подробно разбиралась "Страна".