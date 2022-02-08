Красная зона карантина в Украине в ближайшее время может расшириться на 13 областей. Список
Тринадцать регионов Украины, которые сейчас находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности могут в ближайшее время перейти в красную зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения обнародованные во вторник, 8 февраля.
По состоянию на вторник, Ивано-Франковская и Ровненская область находятся в красной зоне карантина, Запорожская, Кировоградская и Полтавская - в желтой.
Остальные регионы находятся в оранжевой зоне, но в тринадцати из них в течение трех дней превышены не менее двух ковид-показателей и в скором времени они рискуют оказаться в красной. Речь идет о таких областях:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Между тем, в Украине за день в два раза подскочило число смертей от ковида, показатели заболеваемости также идут вверх.
Напомним, в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Что изменилось в Украине, какая сейчас ситуация с пандемией, подробно разбиралась "Страна".