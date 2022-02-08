В регионах ухудшается ситуация с ковдиом. Фото: "Страна"

Тринадцать регионов Украины, которые сейчас находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности могут в ближайшее время перейти в красную зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения обнародованные во вторник, 8 февраля.

По состоянию на вторник, Ивано-Франковская и Ровненская область находятся в красной зоне карантина, Запорожская, Кировоградская и Полтавская - в желтой.

Остальные регионы находятся в оранжевой зоне, но в тринадцати из них в течение трех дней превышены не менее двух ковид-показателей и в скором времени они рискуют оказаться в красной. Речь идет о таких областях:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Уровни эпидемопасности по регионам Украины

Между тем, в Украине за день в два раза подскочило число смертей от ковида, показатели заболеваемости также идут вверх.

Напомним, в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Что изменилось в Украине, какая сейчас ситуация с пандемией, подробно разбиралась "Страна".

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