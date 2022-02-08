Тринадцать регионов Украины, которые сейчас находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности могут в ближайшее время перейти в красную зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения обнародованные во вторник, 8 февраля.

По состоянию на вторник, Ивано-Франковская и Ровненская область находятся в красной зоне карантина, Запорожская, Кировоградская и Полтавская - в желтой.

Остальные регионы находятся в оранжевой зоне, но в тринадцати из них в течение трех дней превышены не менее двух ковид-показателей и в скором времени они рискуют оказаться в красной. Речь идет о таких областях:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Между тем, в Украине за день в два раза подскочило число смертей от ковида, показатели заболеваемости также идут вверх.

Напомним, в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. Что изменилось в Украине, какая сейчас ситуация с пандемией, подробно разбиралась "Страна".