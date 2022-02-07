В Минздраве заявили, что через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста на ковид самоизоляцию можно завершать. Основным условием является отсутствие симптомов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В ведомстве добавили, если у человека отсутствуют ковид-симптомы, то делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

"Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов Covid-19", - резюмировали в Минздраве.

Ранее мы писали о том, что в России пошли на ослабление карантинных ограничений. В субботу, 5 февраля, Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Отметим, что пик "омикроновой" волны коронавируса в Украине, по оценкам Минздрава, наступит через 1,5 - 2 недели. В ведомстве считают, что в феврале ежесуточно в нашей стране могут выявлять до 60 тысяч случаев ковида.