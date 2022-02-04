Донецкая область с понедельника может перейти в красную зону эпидемиологической опасности. Как и большинство областей, Донецкая находится в оранжевом цвете, но на данном этапе уже превышены три показателя. Около 200 детей из COVID-19 и с подозрением на эту болезнь находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

"Койки загружены на 30% от тех, которые выделены. Происходят определенные изменения: перепрофилирование взрослых кроватей в детские. На сегодняшний день в стационарах, оказывающих помощь детям с COVID-19, находится 198 детей. Всего в стационарах находится 1017 человек с диагнозом COVID-19 и 179 - с подозрением на эту болезнь", - сказал он.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 человек, в кислородной поддержке нуждаются 717 человек.

Александр Педенко в очередной раз напомнил, что вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни и госпитализации, защищает жизнь и здоровье людей. На сегодняшний день полный курс прививки в Донецкой области имеют 606 541 человек, то есть 33,3% населения области.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили, что ещё сразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина.

Также мы рассказали, что в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. За сутки заразились больше 39,5 тысячи человек.