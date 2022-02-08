Число новых случаев коронавируса, выявляемых в Украине, после спада на выходных снова идет вверх. За прошлые сутки ковид подтвердился у 34 353 человек.

Об этом в Facebook 8 февраля сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших, по данным ведомства, 3 095 детей и 955 медиков. За сутки в больницы попали 2 168 человек. 255 случаев коронавируса оказались летальными (вчера - 115). 15 193 человека выздоровели.

Также за сутки в стране сделали 63 919 прививок от ковида. 19 526 человек получили первую дозу вакцины, 28 877 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 543 человека, бустреную - 14 973 человека.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 341 790 случаев коронавируса. Из них 101 647 оказались летальными. Выздоровели 3 696 285 человек.

Напомним, несмотря на рекордные показатели заболеваемости Covid-19 в Украине почти втрое снизили сроки самоизоляции после положительного теста и длительность лечения. Кроме того, если нет симптомов, из самоизоляции теперь можно выходить даже без ПЦР-теста. "Страна" разбиралась, почему в Украине на фоне роста заболевших ослабляют карантин.

Также мы писали о том, что в Минздраве Украины сравнили показатели смертности от штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта".