Несмотря на рекордные показатели заболеваемости Covid-19 в Украине почти втрое снизили сроки самоизоляции после положительного теста и длительность лечения.

Кроме того, если нет симптомов, из самоизоляции теперь можно выходить даже без ПЦР-теста.

Тенденция к ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии, наблюдается и в других странах. Где-то на перестали считать ковид социально опасным заболеванием из-за высокой вакцинации, где-то возвращают работников с удаленки или отменяют ограничения для контактных лиц.

Разбирались, что изменилось в Украине и какая сейчас ситуация с пандемией, и где еще ослабили ковид-карантин в последнее время.

Как ослабляют ограничения в Украине

7 февраля в Минздраве завили, что внесли изменения в свой приказ и теперь в Украине уменьшили сроки самоизоляции.

Теперь нужно просто подождать 5 дней после позитивного теста и в случае отсутствия симптомов можно выходить из самоизоляции. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

Ранее действовало правило, что после позитивного теста нужно провести на самоизоляции 10 дней, плюс еще три дня без симптомов.

Также в Украине вдвое уменьшили длительность лечения пациентов с ковидом.

Раньше пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на Covid-19 проводили не ранее, чем через 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста. Теперь повторное ПЦР-тестирование можно проводить через 5 дней.

Изменения коснулись и системы отслеживания контактов зараженных ковидом. В "красной зоне" теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования. К ним относятся:

члены семьи инфицированного

лица, находящиеся в закрытых помещениях - больницы, соццентры

уязвимые по состоянию здоровья лица.

При этом те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска.

Звучат прогнозы, что до конца года можно ждать и другие послабления. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокусу" предположил, что ношение масок до конца 2022 года вряд ли отменят, но вполне возможно, что штрафов за их отсутствие уже не будет.

Также он напомнил, что за два года карантинные требования менялись, и если раньше меры были достаточно жесткими, то сейчас за счет вакцинации их смягчают - и это будет продолжаться.

Смертность падает, больницы заполняются. "Омикрон" в Украине

В Украине с коронавирусом сейчас обстановка следующая.

Как и по всему миру, растет количество заболевших: с декабря по февраль этот показатель подскочил в несколько раз. И на днях достиг абсолютного антирекорда в 43 тысячи пациентов.

При этом смертность от ковида идет на спад - что также отвечает общемировым тенденциям. Она опускалась весь декабрь и январь и только в начале февраля спад прекратился и стабилизировался на отметке 100-200 человек в день.

А вот с госпитализацией не все так радужно. В январе, с приходом "Омикрона", людей в больницы стало поступать все больше и больше. И на сейчас в сутки госпитализируют по 2-4 тысячи в день - столько было в конце ноября, самого тяжелого месяца в минувшем году.

Топовые показатели того ноября - по шесть тысяч новых пациентов больниц в сутки. В общем, госпитализации растут, и довольно стремительно.

Но есть показатель, который дает надежду для оптимизма. Люди, судя по всему, болеют менее тяжело, чем в антирекордном ноябре.

Это видно по графику подключенных к искусственной вентиляции легких. Сейчас их на 80% меньше, чем было в конце ноября 2021 года. При этом, напомним, число госпитализированных сейчас столько же, сколько было в конце ноября. То есть доля тяжело переносящих ковид существенно упала.

Видимо, поэтому власти Украины начинают постепенно "отпускать" ковидные ограничения.

Правда, неизвестно, как это решение аукнется в будущем - например, к весеннему обострению, которое по традиции должно прийти в апреле. Дело в том, что в Украине резко замедлились темпы вакцинации.

Если в начале декабря второй дозой прививали по сто и более тысяч в день, то сейчас - втрое-вчетверо меньше.

Это крайне интересная статистика. То есть, вакцинация, судя по всему, остановилась на жителях крупных городов, а в остальных местах ее, как и карантин, соблюдают лишь номинально.

Еще один момент - это "Вовина тысяча". Программа "Е-поддержка" стартовала 19 декабря. Однако, как видно из графика, с тех пор число ежесуточных вакцинаций не возросло.

Казалось бы, украинцы еще в конце декабря или начале января, узнав о "Вовиной тысяче", должны были ринуться на прививку и ближе к февралю прийти за второй дозой. Но никакого роста вакцинаций не замечено. Аналогичная картина и по первым дозам.

То есть, как видим, задачи увеличения вакцинаций ковидная тысяча не выполнила. Судя по статистике Минэкономики, оформили себе эту помощь 8 миллионов украинцев - это чуть больше половины от всех вакцинированных двумя дозами.

Иными словами, уже привитые не отказываются от "е-поддержки". Но тех, кто еще не привит, она не заинтересовала. Тем не менее, у Зеленского, как видим, продолжают расширять эту программу. Что, видимо, связано не столько с рекламой вакцинации, сколько с попыткой поднять рейтинг президента за счет государства.

Как смягчили меры в других странах

Во многих странах Европы и не только ослаблять ограничения, вызванные пандемией коронавируса, начали уже с конца января, хотя цифры новых заражений бьют рекорды.

Дания. В Дании с 1 февраля отменили все ограничения, связанные с пандемией, несмотря на рекордные показатели заболеваемости в последнее время - около 50 тысяч новых случаев в сутки.

В правительстве решили исключить Covid-19 из списка социально опасных заболеваний из-за высокого уровня вакцинации населения. В Дании полностью привиты более 80% жителей.

Швеция. В Швеции карантин смягчили с конца января. Период самоизоляции там сократили до 5 дней (ранее он длился 7 дней). То есть теперь люди с подтвержденных ковидом, но без симптомов могут вернуться на работу спустя пять дней.

Не уходить на самоизоляцию разрешили людям, которые сделали третью прививку и не имеют симптомов.

Ослабление в Швеции ввели из-за нехватки кадров. Многие работники были вынуждены находиться на карантине, хотя у них не было симптомов заболевания.

Великобритания. В стране ослабили жесткие ограничения с конца января. Великобритания отменили паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах (в том числе в транспорте) и рекомендацию работать из дома. Кроме того, Британия вероятно не будет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

Италия. В Италии также ослабляют карантинные ограничения на фоне того, что каждые сутки фиксируют около 130 тысяч заболевших. Так, в стране полностью привитые школьники вернулись за парты. Въезд открыт полностью вакцинированные иностранцам, даже если это вакцина не из списка одобренных в ЕС.

Франция. Во Франции с середины февраля заработали ночные клубы и стадионы. Также теперь можно не носить маску на улице. При этом в стране очередной всплеск заражений коронавирусом - почти 400 тысяч случаев в сутки.

Испания. С конца января в Испании больше не нужно предъявлять ковид-сертификат при посещении баров, ресторанов и фитнес-центров. Также сняли ограничение до десяти человек для частных собраний. Но ночные клубы пока останутся закрытыми.

Как пояснили в испанском правительстве, ограничения ослабили, чтобы перейти от режима кризиса к режиму контроля. А к коронавирусу подходить примерно так, как страны борются с гриппом или корью.

Чехия. С 9 февраля в Чехии отменят обязательное предъявление сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе при входе в рестораны, отели, спортзалы и театры. А с 18 февраля в Чехии отменят массовое тестирование на Covid-19 на рабочих местах и в школах.

Израиль. В Израиле с 7 февраля отменили большинство карантинных ограничений. В ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях больше не нужно показывать обязательные к предъявлению "зеленые пропуска". Но их все еще проверяют при входе в закрытые помещения, где проводят массовые мероприятия, например, ночные клубы.

Отменили ограничения по количеству людей в магазинах и ресторанах. А между столиками в общепите больше не нужно придерживаться 1,5-метровой дистанции.

Россия. В России отменили обязательную изоляцию для контактировавших с больным Covid-19. Это распространяется и на школы и детсады где раньше целые группы и классы уходили на семидневную удаленку, если выявляли заболевших. Теперь по решению школы на карантин могут перевести класс, если там из-за болезни отсутствуют 20% и более детей.

В пользу ослабления ограничений говорит недавнее исследование американского Университета Джонса Хопкинса, результаты которого говорят, что введение локдаунов в США и Европе почти не снизило смертность, зато ударило по экономике. Авторы исследования считают более эффективной мерой самоизоляцию заболевших.

Кто не хочет ослаблять карантин

А вот в Китае считают, что ослаблять меры рано, поскольку это грозит миллионами смертей в год. Об этом пишет Reuters со ссылкой на статью китайских ученых в еженедельном бюллетене Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Китай является регионом с "нулевой терпимостью к Covid-19, то есть с политикой применения наиболее жестких мер среди возможных. Подобной тактики, например, придерживаются и в некоторых регионах Австралии.

Китайские ученые считают, что если в таких регионах резко восстановить мобильность до предкарантинного уровня 2019 года, это грозит повышением смертности.

По прогнозу китайцев, во всех регионах с "нулевой терпимостью к ковиду" после отмены ограничений в течение года зарегистрируют порядка 234 млн случаев заражения, из них 64 млн - с симптомами, и 2 млн смертельных случаев.

По мнению ученых из Поднебесной, избежать этого сценария можно будет, если уровень эффективности вакцин против инфицирования будет хотя бы 40%, в то время, как сейчас это 30%.

К таким выводам в Китае пришли, изучив данные из Чили и Великобритании, которые использовали для расчета "базовой эффективности" вакцин CoronaVac, Pfizer и Oxford/AstraZeneca.

То есть в Китае пока не хотят убирать жесткие ограничения, о которых мир широко узнал из-за зимней Олимпиады в Пекине.