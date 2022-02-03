4 февраля в Пекине открывается зимняя Олимпиада. Церемония начнется в 14:00 по Киеву и будет транслироваться на телеканале UA:Перший, а также в сервисе Megogo.

Украина от нынешних игр в чисто спортивном смысле больших успехов не ожидает - даже одно "золото" будет для нашей страны достижением. Но для мира в целом Олимпиада станет местом, где с одной стороны обострятся политические противоречия - а с другой, наметятся новые геополитические союзы. В частности, Москвы и Пекина.

Одно из центральных мест в этой истории как раз и занимает Украина. Американцы и их союзники как раз на период Олимпиады прочат "вторжение России" на территорию нашей страны. Что, впрочем, и Киев, и Москва опровергают. И пока шансы на реальный военный конфликт невысоки.

Тем не менее, во время последней Олимпиады, которую принимал Китай - в августе 2008 года - началась война в Южной Осетии, которая произошла в ситуации, похожей во многом на нынешнюю украинскую.

Еще одно испытание новой Олимпиады - она проходит в условиях беспрецедентных коронавирусных ограничений, которые ввели китайские власти для гостей и участников соревнований.

Чем важны зимние игры в Китае и чего от них ждать - разбиралась "Страна".

Политические страсти по Олимпиаде

Эту Олимпиаду можно без натяжки назвать наиболее политизированной из всех предыдущих.

Если сравнивать ее с летними играми, которые проходили в Пекине в 2008 году, то мы увидим, что количество мировых лидеров, которые приехали на открытие, сократилось втрое - с 66 до 23.

Одной из причин можно считать дипломатический бойкот, который китайцам объявили США. Формальная причина - политика Китая в Синьцзян-Уйгурской автономии, где, по мнению западных стран, нарушаются права мусульманского населения (уйгуров).

К бойкоту официально присоединились Австралия, Великобритания, Канада и ряд других западных стран. Они не пришлют своих правительственных делегаций, хотя спортсмены при этом будут участвовать в играх.

Тема с уйгурами достаточно старая, но сейчас ее поднимают в контексте геополитического напряжения между Вашингтоном и Пекином. В любом случае, явно не уйгуры стали причиной создания в сентябре военного блока AUKUS, который направлен против Китая.

И уж, конечно, никакого отношения к Синьцзяну не имеет возрастающая в последнее время напряженность вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией, находящейся под военным контролем США.

В целом это отражение общей линии США и их союзников на попытку "демонизировать" Китай в глазах мирового сообщества и не дать Пекину заработать на мероприятии имиджевые очки.

Что же до европейцев, они приняли, как обычно в последнее время, некую серединную позицию. Например, Франция бойкотировать Олимпиаду не будет, но и ее чиновники официальные мероприятия не посетят.

Зато польскую делегацию возглавит президент Анджей Дуда. Еще будет два лидера из стран ЕС: руководители Мальты и Люксембурга.

Более плотно представлены евразийские, азиатские и ближневосточные государства, а также Латинская Америка. Один из главных гостей (если не самый основной) - президент РФ Путин, который заодно проведет переговоры с Си Цзиньпином. Они пройдут на фоне охлаждения отношений с Западом из-за Украины.

Владимир Зеленский же решил в Пекин не ехать - видимо, чтобы оставаться в общезападной струе. При этом даже спортивных чиновников из Украины на открытии Олимпиады не будет.

Украина - еще один из фоновых раздражителей этих игр. Американские СМИ начали активно увязывать с Олимпиадой историю о якобы намечающемся "вторжении" России в Украину (которое сама же Украина опровергает). Запускали даже информацию, что Си звонил Путину и просил "перенести вторжение" на время после Олимпиады. Однако и Москва, и Пекин заявили, что это ложь.

Тем не менее, с российской стороны звучат опасения, что Запад готовит военную провокацию в Украине, которая по времени может совпасть как раз с Олимпиадой. И, в случае эскалации с вовлечением российской армии, на игры уже никто не обратит внимания.

К слову, за океаном "вторжение в Украину" тоже намечают на февраль. В Украине при этом опровергают подготовку каких-либо наступательных действий и вообще в последнее время стараются понижать градус истерии.

Но в Китае помнят, как предыдущие игры были омрачены войной в Грузии, которую начал Саакашвили. Хотя сейчас вероятность горячего конфликта в Украине, похоже, не слишком велика: есть ряд признаков, что нынешняя кампания на Западе призвана замаскировать некие договоренности Байдена с Путиным и отвести от американского президента внутриполитическую "зраду".

При этом политически Штаты пытаются "доставать" китайское руководство и объявляют Олимпиаду едва ли не политтехнологией, призванной усилить "китайскую пропаганду".

Характерной здесь оказалась недавняя статья одного из спонсоров Демпартии Джорджа Сороса, который проводит аналогии между нынешней Олимпиадой в Пекине и в Германии в 1936 году. Также он пугает, что игры станут едва ли не "рассадником Омикрона" и похоронят перспективы Си Цзиньпина переизбраться на пост председателя партии в октябре.

Общая мысль Сороса - Западу нужно стараться повлиять на эти выборы, чтобы к власти в Китае пришел более прозападный политик. Где-то в той же парадигме - и бойкот ряда западных стран.

При этом присутствие лидеров других государств - России, бывших среднеазиатских республик СССР, Пакистана, Аргентины, Ближнего Востока (президент Египта, эмир Катара и наследные принцы Саудовской Аравии, а также ОАЭ) - показывают, что в целом никакого глобального бойкота нет.

Тем более, что есть и другие факторы, почему лидеров стало меньше. Во-первых, в целом зимой меньше стран участвует - 91 (летом 2008 года было более двухсот). Во-вторых, коронавирус, который вообще снизил интенсивность очных дипломатических контактов по всему миру.

Еще один политический момент связан с Украиной.

После скандалов на летней Олимпиаде в Токио, где украинский спортсмены говорили на русском языке и фотографировались вместе с российскими спортсменами (из-за чего подвергались травле со стороны националистов), в Минспорте строго-настрого приказали участникам олимпийской сборной Украины не стоять рядом с россиянами и флагом РФ.

Судя по всему, были даны вводные и по языку общения.

Так, украинский фигурист Иван Шмуратко на вопросы журналистов из РФ, которые говорили со спортсменом на русском языке, отвечал на английском. Он добавил, что "на этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском".

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — заявил Шмуратко журналистам.

ПЦР-тесты каждый день

Антиковидные ограничения на нынешней Олимпиаде можно назвать беспрецедентными.

Документы для въезда. За 14 дней до прибытия всем участникам Олимпиады (спортсмены, журналисты, члены делегаций) нужно было ежедневно заполнять форму о состоянии здоровья. В этом дневнике указывают температуру, возможные симптомы Covid-19 и потенциальные контакты с зараженными.

Все эти манипуляции нужны, чтобы потом иметь возможность установить специальное приложение. В него перед вылетом загружают сертификаты о вакцинации и справки о выздоровлении. После этого система сгенерирует зеленый QR-код здоровья, по типу кода в "Дие", который нужно будет предъявлять на таможне и в аэропорту.

Перед прилетом в Китай сдают не один, а два ПЦР-теста - за 96 часов и за 72 часа до пересечения границы. По прибытию в аэропорту сдают еще один ПЦР-тест.

При этом Китай принимает и невакцинированных спортсменов, тренеров и журналистов, но при условии, что они пройдут 21-дневный карантин.

Олимпийские "пузыри". Для Олимпиады в Китае построили три олимпийские деревни-кластера в Пекине, Яньцин и Чжанцзякоу. Там будут проходить разные виды зимних соревнований.

Участники Игр живут там в так называемых "закрытых пузырях". Это отели и площадки вокруг них, огражденные заборами и блок-постами. Покидать их во время Олимпиады и выходить в город нельзя.

Перемещение - только на специальных автобусах. Они подъезжают к отелям и забирают проживающих, чтобы подвезти их к медиа-центрам, местам тренировок или соревнований.

Олимпийская деревня. Фото: Нок Украины

Перед отелями стоят стеклянные будочки - пункты забора проб на коронавирус. Все участники Олимпиады, а это не только спортсмены, должны ежедневно делать ПЦР-тесты, когда ватной палочкой собирают слюну из носа и горла.

При заселении в гостиницу - забирают паспорт. Его возвращают через несколько часов, когда станут известны результаты теста.

Если кто-то сдаст положительный тест на ковид, то, при отсутствии симптомов, его помещают в специальный отель-изолятор. Комнаты размером в 20 квадратных метров, рассчитаны на одного человека. Внутри есть все удобства, включая Wi-Fi. Покидать номера нельзя. Зараженных с симптомами увозят на скорой в специальные больницы.

Пока зараженного держат в больнице, медики определят людей, с которыми он контактировал. Они должны соблюдать карантин в одноместном номере, сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов в течении недели, все время носить маску и есть в одиночку.

Весь обслуживающий персонал Олимпиады – волонтеры, уборщики, повара, водители - до 20 февраля, также будут отрезаны от внешнего мира.

В общем, судя по всему, прогнозам Сороса сбыться не суждено. Китай и раньше показывал, насколько быстро умеет купировать вспышки коронавируса - но в случае зимней Олимпиады меры принимаются абсолютно не имеющие никаких аналогов.

Заболевшие на вылет. Из-за положительных тестов на Covid-19 многие спортсмены или члены делегаций уже вылетают с Игр.

Среди украинских спортсменов среди них - упоминавшийся выше фигурист Иван Шмуратко и биатлонистка Елена Билосюк.

В преддверии старта Олимпиады на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Коронавирус обнаружили у его помощника Игоря Ященко.

Всего на Олимпиаде выявили уже более 200 случаев коронавируса.

Спортивные расклады зимней Олимпиады

На зимней Олимпиаде 2022 года будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Хозяйка - КНР - сделала их в очень сдержанной форме, без изысков, с едва видной гравировкой. Награды прикреплены на красную ленту с желтой полосой - в цветах китайского национального флага.

Олимпиада 2022. Как выглядит комплект медалей. Фото: Синьхуа

Украину в Пекине представят 45 атлетов, которые будут бороться за награды в 12 дисциплинах (полный список спортсменов и дисциплин здесь). Это на 12 спортсменов больше, чем на предыдущих Играх в Пхёнчхане (Южная Корея) и вообще больше, чем когда-либо. Тогда в итоговом медальном зачете у нас была зафиксирована 21-я строчка.

Впервые зимней Олимпиады под желто-голубым флагом выступят в смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Для сравнения, от Беларуси поехали 28 атлета в шести видах. От России - 212 спортсменов, они примут участие во всех первенствах.

Букмекеры сходятся во мнении, что, вероятнее всего, украинцы уедут на родину без медалей или с очень малым их количеством. Коэффициент - 1.75. Сделать ставку на то, что команда выиграет как минимум одну награду, можно за 2.00.

Тем не менее, по мнению спортивных обозревателей, внимательно украинским болельщикам следует следить за тремя видами: фристайлом, скелетоном и биатлоном - в них больше, чем в других, есть вероятность оказаться на пьедестале.

На прошлой зимней Олимпиаде Украина взяла всего одну медаль - золото - во фристайле. Ее завоевал Александр Абраменко. Людям, далеким от спорта, он мог запомниться тем, что обнялся во время награждения с российским спортсменом. После чего Александра тотально захейтили ура-патриоты.

В этом году 33-летний атлет также едет бороться за победу. В начале декабря 2021 года показал третий результат на этапе Кубка мира в Финляндии.

Александр Абраменко (слева) и российский атлет. Фото: РИА Новости

Еще одна звезда украинского спорта - восходящая - 23-летний скелетонист Владислав Гераскевич. В Пхенчхане спортсмен показал лишь 12-й результат, но с тех пор добился значительного прогресса, представляя Украину на многих соревнованиях.

Всю жизнь с ним работает его отец - Михаил Гераскевич, возглавляющий сборную Украины по скелетону. Он нередко сетует на отсутствие в в стране должной инфраструктуры, в частности, эстакады, на которой его сын мог бы тренироваться.

Владислав Гераскевич. Фото: фейсбук спортсмена

Не стоит исключать и медали в биатлоне, несмотря на то, что нынешний сезон выглядит как худший в истории этого вида спорта для украинцев - только одна награда после шести этапов Кубка мира. Бронзу медаль завоевали Дарья Блашко и Артем Тищенко, выступавшие в миксте.

В Пекин поехал самый сильный на сегодня состав. Вне заявки у женщин осталась ветеран Вита Семеренко и одна из ведущих биатлонисток команды Анастасия Меркушина. Последняя лишь включена в резервный список.

Но в целом настроения в самой Украине по поводу итогов этой Олимпиады для нашей сборной скептические - в стране нет нормальной инфраструктуры для зимних видов спорта.

Абсолютными лидерами соревнований в Китае считаются норвежцы. Им букмекеры без колебаний отдают первое место, проча 44 медали, половина из которых будут высшей пробы.

Наиболее захватывающим для болельщиков спорта по всему миру будет борьба Германии и России за второе место, оба государства - с 30 наградами. Предварительно ФРГ ставят сразу на норвежцами. Однако ценой вопроса будет не количество медалей, а их качество.

Дальше - еще интереснее. США, Канада, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Франция, Япония - любая из этих сборных в теории может занять любое место, начиная с четвертого и заканчивая десятым. Тем не менее, в пятерку лидеров наиболее высокая вероятность попасть у американцев и канадцев.

Традиционно самым популярным видом спорта зимней Олимпиады среди зрителей во всем мире является фигурное катание. В 2022 году всех видах "фигурки" россияне намерены взять золото, а в женском одиночном катании - все три медали.

Главной "зарубой" этих Игр эксперты называют финал по хоккею. Российские спортсмены едут на турнир в статусе чемпионов. На этот раз им тоже прочат борьбу за медаль высшей пробы. Но больше шансов букмекеры отдают американским хоккеистам.