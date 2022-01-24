Украинских спортсменов, которые представят Украину на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине проинструктировали как себя вести в случае, если рядом окажутся их российские соперники. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и таким образом подтвердил информацию, которая появилась в российских СМИ еще в минувшую пятницу.

Об этом она рассказал Суспильному.

По словам министра, он провел онлайн встречу с украинской сборной перед выездом в Пекин.

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – сказал Гутцайт.

Напомним, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов.

Ранее "Страна" писала о том, что более чем у семи десятков прибывших на Олимпиаду в Пекин обнаружили коронавирус.

Также мы сообщали, что украинским спортсменам порекомендовали не общаться с прессой на русском и не делать фото с россиянами.