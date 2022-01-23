Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 января, опубликовал видеообращение, в котором пожелал успехов нашим спортсменам на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ролик появился в Instagram Владимира Зеленского.

"Наши олимпийцы, удачи вам на зимних Играх в Китае! За вас будет болеть вся Украина", - подписал свое обращение Зеленский.

Он напомнил, что сегодня Украина провожает олимпийскую сборную на XXIV Олимпийские игры в Китае.

"Помните, что за вас будут болеть не только ваши семьи, ваши близкие, но и каждый украинец, мы все одна семья, одна сборная", - сказал Владимир Зеленский.

Он пожелал спортсменам здоровья и побед, а также попросил не забывать своих близких.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности в них примут участие около 3 тысяч атлетов со всего мира.

Впервые в программу Игр-2022 вошли 7 новых дисциплин: монобоб у женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, женский и мужской биг-эйр, соревнования по сноуборд-кроссу.

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Напомним, что Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что украинским спортсменам на Олимпиаде в Пекине порекомендовали не общаться с прессой на русском и не делать фото с россиянами.

Кроме того, известно, что Владимир Путин приедет на открытие Олимпиады в Китай, где проведет переговоры с Си Цзиньпином.