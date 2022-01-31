После рекомендации Министерства спорта Украины, украинский фигурист Иван Шмуратко на вопросы журналистов из РФ, которые говорили со спортсменом на русском языке, отвечал на английском. Он добавил, что "на этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском".

Об этом сообщают "РИА Новости".

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду", — заявил Шмуратко журналистам.

Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинских спортсменов, которые представят Украину на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине проинструктировали как себя вести в случае, если рядом окажутся их российские соперники.

Мы так сообщали о том, что Гутцайт заявил о том, что считает нужным вступить в борьбу за проведение Олимпийских игр в 2030 году в нашей стране.