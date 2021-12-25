Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о том, что считает нужным вступить в борьбу за проведение Олимпийских игр в 2030 году в нашей стране.

Об этом он заявил в интервью "Слово и Дело".

"Почему в единичных зимних видах спорта мы выступаем на уровне, а остальные - не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей - очень дорого. И сейчас президент поставил задачу - и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, - мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине", - сказал Гутцайт.

Министр также добавил, что будут добиваться проведения Юношеских - в 2028 году и зимних Олимпийские игры - в 2030 на территории Украины.

"Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься", - добавил Вадим Гутцайт.

Кроме того, он считает, что "мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет".

Между тем, ранее мы писали о том, что что президент России Владимир Путин 15 декабря провел переговоры с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Во время диалога руководитель РФ косвенно затронул тему дипломатического бойкота Олимпиады со стороны США и дал понять собеседнику, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут на высшем уровне.