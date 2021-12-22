Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков приняли совместное решение, что хоккеисты НХЛ не будут выступать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает инсайдер Франк Серавалли в Twitter.

Отмечается, что НХЛ должна сообщить о своем решении Международный олимпийский комитет. Поэтому, официальное объявление о том, что игроки отказались от участия в Олимпийских играх-2022 ожидается в течение этой недели.

Кроме того, по словам инсайдера, в НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.



Стоит добавить, что такое решение со стороны НХЛ значительно повышает шансы на победу сборной России по хоккею, которая выступит на зимних играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Отметим, что в 2018 в Пхенчхане НХЛ также не была представлена. Россияне на той Олимпиаде выиграли золото.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин 15 декабря провел переговоры с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Во время диалога руководитель РФ косвенно затронул тему дипломатического бойкота Олимпиады со стороны США и дал понять собеседнику, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут на высшем уровне.