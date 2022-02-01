Американские элиты продолжают мечтать о смене политических режимов неугодных себе стран.

Вчера миллиардер Джордж Сорос написал большой материал о том, как поменять власть в Китае. Видимо, исходя из опыта Украины и других стран, где выращенные на его гранты активисты также помогали шатать разных президентов.

Впрочем, китайская проблематика для Сороса куда масштабнее.

Примерный план падения председателя Компартии Китая Си Цзиньпина он озвучил на двух площадках. Сперва в понедельник на мероприятии, спонсируемом Институтом Гувера в Стэнфордском университете.

Потом на портале Project Syndicate, где миллиардер часто выступает с программными статьями (например, в 2020 году он призывал исключить из Евросоюза Венгрию и Польшу за отказ признавать права ЛГБТ и подчиняться все предписаниям Брюсселя).

Анализируем, что заявил скандальный миллиардер, которому 91 год, но геополитической хватки он, как видим, пытается не терять.

"У Китая проблемы"

С таким названием вышла статья Сороса.

Начинает он с того, что Китае через несколько дней начнется Олимпиада, которую бизнесмен сравнивает с той, что проходила в нацисткой Германии в 1936 году. Начало сразу показывает настрой автора.

Спортивное мероприятие Пекин, по его мнению, использует как пропаганду своей "системы контроля".

Но не все для этой системы, по мнению Сороса, так радужно - что может проявиться уже в октябре, на ХХ съезде Компартии Китая, где будет решаться вопрос третьего срока для Си Цзиньпина.

Сорос ставит на другую сторону весов промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре. И пускается в рассуждения, как из систем - "закрытая" китайская или "открытое общество" Запада - победит?

Он фиксирует, что ситуация между США и Китаем сейчас очень напряжена из-за Тайваня, которому американцы, в отличие от Украины (это подчеркнул Сорос), дают военные гарантии. И делает более глобальный вывод, что раньше "американское превосходство не вызывало ни у кого сомнений. Теперь все по-другому. Почему же?"

Сорос дает свои ответы.

Позиции Китая укрепил во-первых искусственный интеллект, который дает больше контроля над людьми (миллиардер уверяет, что в Штатах он в этих целях якобы не используется ввиду "свободы личности"). Во-вторых - пандемия, которая усилила цифровой контроль КНР над своими гражданами.

Последний пункт явно относится и к Западу, но Сорос на этом внимания никак не заостряет.

Но при этом миллиардер считает, что ничего у Китая, который взял своих граждан под цифровой колпак, не получится. Сорос пишет, что Си Цзиньпин свернул с пути своего предшественника Дэн Сяопина, при котором Китай был более открытым для западных инвесторов. И начал загонять бизнес под контроль правящей партии.

"Вместо поддержания условий для развития частного предпринимательства Си Цзиньпин создал собственную "китайскую мечту", которую можно описать двумя словами: полный контроль. Это имело катастрофические последствия", - считает миллиардер.

Он пишет, что по правилам, установленным Сяопином, сток правления председателя Си должен истечь в 2022 году (два пятилетних срока). Но руководитель Китая хочет пойти на третий срок.

"Но Си, вдохновленный Лениным, подчинил себе военных и все прочие механизмы репрессий и слежки. Он тщательно разработал план, который вознесет его до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина и позволит править бессрочно", - делится Сорос.

Однако, по его мнению, Си Цзиньпину противостоит некая партийная группа, которая выступает за свободу предпринимательства и возвращении на курс Дэн Сяопина. Впрочем, голоса этой группы почти не слышны, из-за "репрессий" и "запугивания".

Между тем Китаю грозит несколько серьезных кризисов, которые ставят под вопрос переизбрание Си, считает бизнесмен.

Три кризиса Китая

Из-за политики Си Цзиньпина КНР грозит масштабный экономический кризис, в основании которого лежат проблемы с недвижимостью, считает Сорос.

Далее миллиардер описывает сценарий, очень похожий на то, что запустило мировой финансовый кризис 2008 года - только не в Китае, а в США.

Он критикует политику кредитного бума на землю и квартиры и говорит, что этот рынок разросся до опасных 30% от китайской экономики.

Попытки директивно сбить рост цен, подпитываемый кредитами, приводят к недовольству инвесторов, которые вложились в быстро растущий актив. А также к банкротству строительных компаний, на которых приходится вводит государственную администрацию.

Ситуация бьет по всей индустрии, где работают десятки миллионов субподрядчиков, и неизвестно, как правительство Китая будет из этой ситуации выходить.

Следующий кризис - демографический.

"Уровень рождаемости гораздо ниже опубликованных показателей. По оценке специалистов, фактическая численность населения примерно на 130 миллионов меньше официальной цифры в 1,4 миллиарда", - считает Сорос и предрекает Китаю проблемы с нехваткой рабочих рук.

Третья проблема - китайские вакцины, которые, по мнению Сороса, не могут бороться с более поздними штаммами коронавируса.

"Омикрон грозит погубить Си Цзиньпина. Этот штамм гораздо более заразен, чем все предыдущие... При этом сами китайцы были привиты только от уханьского штамма, и позорная тайна Си Цзиньпина обязательно всплывет или во время Зимних Олимпийских игр, или сразу после их окончания", - пугает миллиардер.

Он объясняет, что тактика "мгновенного локдауна" не сработает с Олимпиадой, пандемия в Китае начнется опять, и это может стать едва ли не политическим приговором для китайского лидера.

Ввиду трех этих кризисов, Сорос считает, что партия в октябре изберет его снова Си Цзиньпина.

"Он попытался установить полный контроль, но ему это не удалось. Учитывая сильное сопротивление внутри КПК, тщательно спланированное вознесение Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина может так и не произойти", - заявил миллиардер.

Какие прогнозы у Сороса для остальных стран

Миллиардер в своей статье бегло прошелся и по перспективам в Европе и США.

"Мы стоим на пороге важных решений, которые зададут вектор движения для всего мира. Выборы в Германии уже прошли, выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. В этом же месяце жители Венгрии — вопреки всем ожиданиям — могут лишить своего авторитарного правителя (имеется в виду Орбан - Ред.) власти. Наряду с тем, решится ли Путин на вторжение в Украину, эти события определят дальнейшую судьбу Европы", - пишет он.

"Изменение климата по-прежнему останется важнейшей политической проблемой для всего мира, но доминирующей геополитической особенностью сегодняшнего мира будет конфликт между двумя диаметрально противоположными системами управления", - заявил Сорос, говоря о противостоянии Запада и Китая.

Миллиардер, намекая на слабость ЕС, пишет, что "отношения между Евросоюзом и государствами-членами ЕС еще не до конца сформированы".

При этом Сорос хвалит Байдена.

"Президент Байден в своей политике в целом придерживается правильного курса. Он заявил Путину, что Россия дорого заплатит, если нападет на Украину, но США не вступят в войну для защиты Украины. Если Путин нападет на Украину, самым большим наказанием для него станет расширение трансатлантического сотрудничества. Байден не пойдет на односторонние уступки, но он заинтересован в мирном решении конфликта. Выбор за Путиным", - говорит миллиардер, фактически благословляя решение Байдена не вмешивается в конфликт, если действительно начнется война России с Украиной (то, что сами украинские власти считают заявления Запада об угрозе вторжения вымыслом Сорос не упоминает).

"Расширение трансатлантического сотрудничества", - это, видимо, крен политики Европы в сторону США и укрепление НАТО. То есть в случае войны России с Украиной, Европа разорвет связи с Россией и ляжет полностью на курс Вашингтона, предрекает Сорос.

Впрочем, этот сценарий еще не определен окончательно, и в Евросоюзе, например, звучит несколько иная риторика по этому поводу. Поэтому здесь позицию бизнесмена стоит воспринимать как планы определённых американских кругов, которые не факт что будут реализованы.

Что следует из статьи Сороса?

Даже беглый взгляд на те кризисы, которые миллиардер считает приговором для руководителя Китая, показывает, что это скорее список пожеланий Сороса - нежели те железобетонные факторы, которые вырвут власть из рук Си Цзиньпина.

Особенно тема с "Омикроном", который "погубит" Си Цзиньпина. Учитывая, что Китай при этом руководителе как раз быстрее и надежнее остальных сумел преодолеть последствия ковида. И, кроме того, во всем мире считается, что "Омикрон" хотя и более заразный, но менее опасный, чем другие штаммы, а потому и особой паники из-за его быстрого распространения никто не поднимает (наоборот - нескорые страны уже начали смягчать карантинные ограничения). Собственно, уже по тезису об "Омикроне" понятно, что "страшилки" от Сороса выглядят не очень достоверно.

Вопросы демографии - тоже крайне спорные. Сорос ссылается на данные неких экспертов и опровергает статистику Китая. Но далеко не факт, что так же поступит ХХ съезд КПК.

Кризис же с недвижимостью был вполне реален ("Страна" о нем рассказывала еще в сентябре). Уже тогда многие говорили, что крах застройщика Evergrande может спровоцировать мировой кризис.

Но на конец года при активном участи властей Китая эта компания возобновила строительство на 92% своих объектов. То есть ситуация стала выправляться, и кризиса пока нет.

Конечно, эта история не слишком хороша для китайской власти. Но нельзя с уверенностью, как это делает Сорос, говорить о том, что именно она, вкупе с "Омикроном", похоронят политические перспективы Си Цзиньпина.

Но, судя по всему, цель материала - призвать страны Запада повлиять на коммунистические элиты Китая и побудить их каким-то образом не переизбирать Си Цзиньпина на третий срок (предыдущие лидеры правили КНР по два пятилетних срока) на съезде КПК в октябре.

Правда, такая откровенная постановка вопроса Соросом скорее идет в плюс Си Цзиньпиню, а не в минус. Даже если и есть какая-то реальная оппозиция ему в партии, которая хочет сорвать продление срока его полномочий, то после выхода этой статьи Сороса она будет скопом записана в "пятую колонну" и в агенты Америки.

Что же до комплиментов в адрес Байдена - то в статье Сороса они прямо увязаны с темой промежуточных выборов в Конгресс. Где у демократов неважные перспективы и есть шанс победы республиканцев. Видимо, поэтому миллиардер, который является одним из спонсоров Демпартии, активно хвалит президента США за "в целом правильную политику".

Сохранит ли власть Си Цзиньпинь? Опрос экспертов

Александр Габуев, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону

Почти нет сомнений, что Си намерен еще как минимум пять лет совмещать все три верховных поста (глава партии, армии и государства). На момент ХХ съезда Си Цзиньпину будет всего 69 лет, он на 11 лет моложе Джозефа Байдена, так что, если позволит здоровье, после 2022 года он сможет задержаться и на два срока, и даже больше. Также ясно, что все люди, которые попадут в политбюро и его постоянный комитет, будут отобраны лично Си и абсолютно ему лояльны – никаких альтернативных центров силы, способных номинировать своих выдвиженцев вопреки воле генсека, давно не осталось.

Встав на позицию «Великого Кормчего XXI века», Си уже сможет не только отменять старые правила под себя, но и писать новые. Принятая на прошедшем минувшей осенью пленуме резолюция по истории КПК ставит нынешнего лидера вровень с самим Мао Цзэдуном, а его правление провозглашается новой эпохой в истории партии и страны, которая должна не заканчиваться даже после ухода Си с политической арены.

Роджер Гарсайд, китаист, бывший дипломат в Китае

Внутри Компартии Китая существуют глубокие разногласия, многие из направлений политики Си Цзиньпина крайне непопулярны и у него есть могущественные враги среди высших руководителей партии.

Результаты съезда непредсказуемы. Не исключено, что соперники нынешнего китайского лидера могут организовать переворот, выступив с критикой ошибочной политики китайского лидера и вынудить его немедленно уйти в отставку.

Дело в том, что кампания Си Цзиньпина по искоренению коррупции и политических противников принесла ему множество врагов, равно как и шаги по изменению деловой, политической и культурной среды Китая. Регулирующие органы установили строгие условия для крупных компаний в сфере технологий, онлайн-образования и видеоигр, в результате чего они потеряли значительную часть своей рыночной стоимости.

Новые ограничения на «социально вредное поведение» также оказались непопулярными. Спусковым крючком для переворота может послужить угроза финансовой войны с Соединенными Штатами, которая нанесет ущерб экономике Китая.

Александр Ломанов, член Европейской ассоциации китаеведения

Пока еще нет никаких намеков, какими будут перестановки в верхах. Возможно, Си станет снова генсеком. Но, может быть, он изберет вариант Дэн Сяопина. Ведь Дэн не занимал никаких руководящих постов, а его авторитет был непререкаем. Дэн удалил в отставку двух генеральных секретарей, которые не устраивали партию. Пока мы можем только гадать, что произойдет. Ричард Макргегор, эксперт по Северной Азии в институте Лоуи.

Возможно, чувствуя, что открытая узурпация власти может спровоцировать скоординированный мятеж со стороны недовольных режимом, Си может заблаговременно уйти в отставку. Но с учётом масштабных чисток рядов партии, предпринятых Си, а также непрекращающейся кампании по борьбе с коррупцией, человек, которого Си выберет в качестве своего преемника, должен отличаться преданностью. Лишь при таких гарантиях Си будет чувствовать, что он, его семья и его соратники будут в безопасности после ухода в отставку.

Борясь с коррупционерами в партийных рядах, Си нажил себе сотни могущественных врагов, что не оставляет ему возможности лёгкого отхода от руководства страной. Невозможно себе представить, что он передаст власть кому-то, не имеющему кредита лояльности.

Важная оговорка: даже если Си назовет имя преемника и передаст ему все три руководящих поста, почти наверняка он продолжит править неформально, как это делал Дэн Сяопин после того, как оставил последнюю формальную должность в 1989 году, закрутив все гайки.

Михаил Карпов, автор научных публикаций о Китае

Очевидно, что Си Цзиньпин сконцентрировал огромную власть в своих руках. Было резкое обострение внутрипартийной борьбы в августе прошлого года. Однако к концу октября ситуация стабилизировалась. Внутри был достигнут компромисс. Ему позволили идти на третий срок. Но о бессрочном правлении речи пока не идет.

Темур Умаров, китаист

До того, как Си Цзиньпин отменил ограничение сроков, которые может занимать председатель КНР, многие действительно предполагали, что, скорее всего, произойдет похожий сценарий, который был с Дэн Сяопином: Си Цзиньпин уйдет и оставит за собой либо какую-нибудь номинальную должность либо будет возглавлять Военный совет при Компартии, как это делал в свое время Дэн Сяопин.

Но с тех пор как ограничения на сроки были отменены, все больше склоняются к тому, что Си Цзиньпин на приближающемся 20-м съезде КПК не передаст по сложившейся традиции свои полномочия преемнику, а останется на третий срок.