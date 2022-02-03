Сегодня "Страна" писала, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в Европе, наоборот, ослабляют карантинные меры. Штамм коронавируса "омикрон" оказался намного менее летальным, чем предыдущие варианты, поэтому власти в Европе все чаще призывают относиться к нему как к обычному сезонному заболеванию и не вводить дополнительные ограничения.

Похожее заявление сегодня сделали и в России. Владимир Путин заявил, что у правительства нет планов вводить новый локдаун. А существующие ограничения для контактных лиц могут снять.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать. Имея в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более никаких локдаунов не намечается", - сказал Владимир Путин.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. За сутки заразились больше 39,5 тысяч человек.

Также "Страна" публиковала видео, на котором японские ученые продемонстрировали сверхвысокую заразность штамма "омикрон".

Кроме того, мы информировали, что тяжелая форма течения коронавируса в случае заражения "омикроном" наиболее характерна для пожилых людей.