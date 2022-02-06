Правительство Израиля решило отменить большинство карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Предполагается, что уже с понедельника, 7 февраля, в стране отменят обязательные к предъявлению "зеленые пропуска" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях. Вакцинальный "паспорт" все еще потребуется при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения – например, речь о залах для проведения мероприятий и танцевальных клубах.

Кроме того, отменяется также ограничения по количеству людей в магазинах и ресторанах и соблюдении 1,5-метровой дистанции между столиками в заведениях общепита.

Известно, что сейчас "зеленые пропуска" имеют те, кто переболел коронавирусом или получил две дозы вакцины.

Напомним, правительство Чехии приняло решение ослабить карантинные ограничения. С 9 февраля в стране отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса граждан.

"Страна" также писала, что с 1 февраля Дания первой в Евросоюзе сняла все карантинные ограничения. А на следующий день Норвегия отменила большинство карантинных ограничений.

Кроме того, мы писали, что Швеция отменяет свои ограничения из-за коронавируса со следующей недели.