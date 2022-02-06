Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовало новую карту карантинных зон в Украине и отчиталось о заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю.

Об этом сообщает в Facebook соответствующая инфографика МОЗ.

За неделю с 29 января по 4 февраля в Украине выявили 233 065 новых случаев COVID-19. Заболели 28 657 детей и 4 772 медицинских работника. Госпитализировали 18 156 человек, летальных исходов - 889. Выздоровели 31 826 человек.

По данным МОЗ, в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Кировоградская и Полтавская области пребывают в желтой зоне карантинных ограничений.

В оранжевой зоне остаются все остальные области и город Киев.

Ранее мы писали, что в Украине немного снизилось число новых случаев ковида. Утром в воскресенье, 6 февраля в Минздраве сообщили о 27 851 случае заражения, которые были выявлены в течение минувших суток.

Также "Страна" сообщала, что ученые оценили риск госпитализации с "омикроном" по сравнению с другими штаммами коронавируса. Они пришли к выводу, что несмотря на сверхвысокую заразность "омикрона", риск госпитализации у подхвативших этот штамм на 75% ниже по сравнению с предыдущими видами COVID-19.