Провал с голосованием в Раде по ужесточению ответственности за нарушение карантина оказался не единственной проблемой власти на коронавирусном фронте.

Из-за невнимательности депутатов при подготовке законопроектов "слуги народа" случайно отобрали у полиции право рассматривать административные дела о нарушении карантина по ч. 2. ст. 44-3 Кодекса об административных нарушениях.

До 1 января 2022 года в КУоАП была закреплена норма, которая наделяла органы Национальной полиции правом рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 44-3 КУоАП. Такую норму депутаты приняли в ноябре 2020 года.

Так, они закрепили в 222 статье КУоАП положение, согласно которому органы Национальной полиции уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью второй статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) - пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Такая редакция КУпАП существовала до 1 января 2022 года

Но 1 января 2022 года вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", где за основу была взята старая редакция статьи 222 КУоАП, в которой отсутствует норма по предоставлению полномочий органам Национальной полиции рассматривать дела об административных правонарушениях по ч2. ст. 44-3 КУоАП.

Этот закононопроект был внесен в Раду депутатом от "Слуги народа", главой комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Юрием Киселём, принят еще в декабре 2020 года, а его нормы вступили в силу 1 января 2022 года.

Таким образом, в связи с новыми изменениями, которые теперь вступили в силу, органы Национальной полиции, начиная с 01.01.2022 года, не имеют полномочий рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью второй статьи 44-3 КУоАП.

С 1 января 2022 года органы полиции не имеют права рассматривать админнарушения по "карантинной" статье

Как рассказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец, теперь все штрафы за отсутствие масок являются превышением полномочий полиции.

"Криворожская школа права в очередной раз проявила свой профессионализм и способности законотворчества. Благодаря очень низкому уровню подготовки к законотворческой работе, полного игнорирования Регламента Верховной рады, а также игнорирования выводов как Главного научно-экспертного управления так и Главного юридического управления, превращения законодательного органа в место зарабатывания денег путем слепого голосования или не голосования, произошел довольно курьезный случай. Благодаря вот такой деятельности, Верховная рада с 01.01.2022 лишила Национальную полицию полномочий по составлению админпротоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей). Это та самая статья на основании которой нацполиция выписывала штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того Нацполицию лишили права составлять протоколы и на руководителей предприятий, учреждений, организаций, которые отказываются отстранять не вакцинированных сотрудников. Связано это с принятием проекта Закона Украины "О внутреннем водном транспорте" (номер 1182-1-д) ,который внес изменения в статью 222 КУоАП. При рассмотрении этого законопроекта использовали докарантинную норму ст. 222 КУоАП (полномочия органов Нацполиции) и в дальнейшем из-за нарушения Регламента Верховной рады, а также деструктивной нормотворческой деятельности никто и ничего не поменял. Указанный законопроект Верховной Радой Украины принят 03.12.2020 (1054-ІХ), и вступил в силу - 01.01.2022г, - рассказал Кравец. - Соответственно с этого момента Нацполиция утратила свои полномочия и судя по вечно отдыхающим депутатам, эти полномочия еще не скоро ей вернут", - говорит Кравец.