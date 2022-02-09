По состоянию на утро среды, 9 февраля, в красной зоне адаптивного карантина находятся две области Украины, с 11 февраля их станет еще больше. Всего три региона - в желтой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, обнародованные в среду, 9 февраля.

Уровень заболеваемости ковидом по стране превышает допустимую норму. Он составляет 1224 на 100 тысяч населения (при норме до 75 на 100 тыс.). Таким образом, показатель превышает норму в 16,32 раз.

В желтой зоне карантина на сегодняшний день находятся: Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. В красной - Ивано-Франковская и Ровенская. С 11 февраля к ним присоединятся Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Все остальные регионы находятся в оранжевой зоне.

Напомним, заболеваемость ковидом в Украине растет второй день. За сутки заразились более 38 тысяч человек. В больницы попали 4 385 человек. Смертельными оказались 240 случаев ковида.

Вместе с тем, мы писали, что в Украине почти в три раза уменьшили сроки самоизоляции. "Страна" ранее подробно разбиралась, что изменилось, какая сейчас ситуация с пандемией, и чего ждать далее.